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Cantante Masiel Málaga anuncia el fin de su relación con ‘Churrito’ Hinostroza y revela la razón: “Hubo faltas de respeto”

Masiel Málaga confirma el fin de su romance con ‘Churrito’ Hinostroza y aseguró que no tolerará faltas de respeto en sus relaciones, a pesar de los sentimientos que aún persisten por el exfutbolista.

Masiel Málaga confirma el fin de su romance con ‘Churrito’ Hinostroza, asegurando que se encuentra soltera y sin explicaciones que dar a nadie.
Masiel Málaga confirma el fin de su romance con ‘Churrito’ Hinostroza, asegurando que se encuentra soltera y sin explicaciones que dar a nadie. | Fotos: TikTok

La cantante Masiel Málaga y ‘Churrito’ Hinostroza volvieron a terminar su romance, meses después de iniciar su corta, pero polémica historia de amor. Después de que varios seguidores le preguntaran sobre por qué el exfutbolista ya no aparece en sus conciertos, la salsera aseguró que se encuentra soltera. Asimismo, indicó que no permitirá que en su vida continúen personas que le faltan al respeto.

“No tengo una relación con absolutamente nadie y no le debo explicaciones a nadie. No tengo novio, no tengo esposo, no tengo saliente, no tengo a nadie hoy por hoy. No todo es lo que parece”, manifestó Masiel Málaga, quien dejó entrever que si no expone su dolor en redes sociales, no quiere decir que no la haya pasado mal. “Todo el mundo me dice ‘oye perdónalo, está triste’ o ‘por qué le haces sufrir. Yo me río porque gente no sabe y habla”, añadió.

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Masiel Málaga expone a ‘Churrito’ Hinostroza

Masiel Málaga, quien está a punto de celebrar su aniversario por todo lo grande, aseguró que a pesar de la ruptura, ella hubiese estado dispuesta a continuar con la amistad. Sin embargo, al haber faltas de respeto de parte de ‘Churrito’ Hinostroza, eso no será posible.

“Si esta relación no terminaba por una falta de respeto hacia mi persona, yo seguiría siendo amiga de esa persona”, manifestó la intérprete de ‘Cuando se ama’, tema original de Laura Pausini. “Uno tiene que poner sus límites, uno tiene que aprender a quererse. Soy una persona que ha dicho que ‘tengo mis no negociables’ y una de las cosas que no negocio son las faltas de respeto”, agregó Masiel.

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Masiel Málaga expone lo que siente por ‘Churrito’ Hinostroza

A pesar de todo, Masiel Málaga aseguró que aún tiene sentimientos por ‘Churrito’ Hinostroza. “Tuve una relación con una persona que he querido y creo que quiero bastante. Así me falten al respeto, siempre voy a respetar el cariño que tengo; pero no soy una estúp***. Nadie en este mundo se debe quedar donde no recibes lo mismo que das”, dijo.

Finalmente, Masiel Málaga aseguró que a pesar de que le volvió a dar una oportunidad a Hernán ‘Churrito’ Hinostroza tras un conflicto que se volvió mediático, la confianza desgastó. “Al final uno nunca termina de conocer absolutamente a nadie. No puedo meter las manos al fuego por nadie”, concluyó.


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