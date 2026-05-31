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Antes de su participación en el Miss Grand International All Stars 2026, Suheyn Cipriani volvió a captar la atención pública tras una entrevista en el pódcast 'Aquí entre nos'. En el espacio digital, la modelo abordó aspectos íntimos de su vida personal y su historial sentimental, lo que generó repercusión inmediata en redes sociales.

Durante la conversación, la influencer expuso una reflexión profunda sobre sus relaciones pasadas, en la que mencionó haber sentido una constante falta de reciprocidad emocional. Sus declaraciones surgieron en un contexto previo a su preparación para el certamen internacional, donde representó a Perú y quedó en el top 7 del mundo.

Suheyn Cipriani hace triste confesión

En medio de la entrevista, Suheyn Cipriani sorprendió al compartir una frase que generó impacto inmediato: “Nunca nadie me ha amado”. La modelo explicó que, a lo largo de sus relaciones sentimentales, sintió que sus parejas habían tenido vínculos emocionales previos que influyeron en el desarrollo de sus romances.

Según detalló, en distintas etapas de su vida amorosa percibió que no llegó a ser la prioridad emocional de sus exparejas. En sus palabras, afirmó que en varios casos las personas con las que estuvo involucrada mantenían sentimientos hacia antiguas relaciones, lo que terminó marcando su percepción sobre el amor y la estabilidad emocional.

Entre sus declaraciones, también reflexionó sobre su forma de vincularse afectivamente, al reconocer que suele involucrarse con rapidez cuando siente atracción por alguien. Esta dinámica, según expresó, habría influido en la manera en que ha vivido sus experiencias sentimentales.

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Suheyn Cipriani recordó a Macarius y aseguró que aún no olvidaba a su ex

En otro momento de la entrevista, Suheyn Cipriani abordó directamente su relación con Macarius y recordó el desenlace de su último vínculo sentimental.

La modelo relató que la ruptura ocurrió tras una discusión considerada menor: “De mis tres parejas, ya la última fue muy bravo. De la nada, terminamos por una pelea ‘x’, yo le terminé”, explicó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que ocurrió poco después de la separación. Según su testimonio, semanas más tarde su expareja habría retomado contacto con una relación anterior: “y a las dos semanas empezó a buscar a su ex para regresar, públicamente. Públicamente salía el nombre de la chica y yo dije: ‘Wow. En verdad estaba enamorado de mí”.