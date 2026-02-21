Janet Barboza aseguró en 'América hoy', que no conoce la carrera artística de Masiel Málaga. | Foto composición LR / Google / TikTok Masiel Málaga/Instagram Janet Barboza

Janet Barboza aseguró en 'América hoy', que no conoce la carrera artística de Masiel Málaga. | Foto composición LR / Google / TikTok Masiel Málaga/Instagram Janet Barboza

La cantante Massiel Málaga se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática tras pronunciarse sobre las declaraciones que realizó Janet Barboza en el programa 'América hoy'. La artista decidió responder luego de que se afirmara que su reconocimiento público estaría ligado únicamente a su relación con Hernán Hinostroza.

En ese contexto, Málaga dejó en claro que no busca figurar como personaje mediático, sino abrirse camino en la música. La intérprete señaló que su trabajo artístico es lo que desea que el público conozca, más allá de cualquier vínculo sentimental.

Masiel Málaga responde a Janet Barboza por comentario en ‘América Hoy’

Durante una entrevista, la salsera explicó que no le resulta ofensivo que alguien diga no conocerla, ya que considera que su proceso artístico aún se encuentra en construcción. Según indicó, su verdadero interés es que más personas conecten con sus canciones y disfruten de su propuesta musical.

“A mí nunca jamás en la vida me va a ofender que alguien diga que no me conoce porque yo soy una persona que está luchando más bien para que la gente conozca, no necesariamente a mí, porque yo no pretendo ser una figura pública, sino que escuchen mi música”, expresó la cantante.

Masiel Málaga defiende su carrera y marca distancia de la polémica

En esa misma línea, la artista remarcó que no necesita referirse a otras personas para avanzar profesionalmente. Aseguró que evita los enfrentamientos públicos y que entiende el contexto televisivo en el que se emitieron los comentarios, por lo que no los tomó como un ataque personal.

“Soy una persona que está luchando por salir adelante con su carrera y sin hacer daño a nadie. No necesito pararme en ninguna plataforma y hablar de nadie”, sostuvo, al tiempo que señaló que cada programa cumple con su propio formato.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre Masiel Málaga?

Durante la emisión de 'América hoy', Janet Barboza opinó que la cantante habría ganado notoriedad por su vínculo con el exfutbolista. La conductora afirmó que no la tenía registrada previamente y que, desde su punto de vista, su nombre comenzó a sonar a raíz de esa relación.

“Estamos hablando de Masiel Málaga, yo no sabía quién era, no la registraba, no tenía ni idea. Puede cantar lindo, pero estoy segura que si la paramos en la Av. Arequipa, nadie la conoce. Mujer con la que él sale, mujer que se hace famosa. Ahora solo la conocen por él”, comentó la presentadora en el espacio matutino.