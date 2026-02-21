HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Espectáculos

Masiel Málaga enfurece con Janet Barboza por decir que solo la conocen por el ‘Churrito’ Hinostroza: “Le daré el respeto que no merece”

La salsera respondió a los comentarios de la conductora de 'América hoy', Janet Barboza y aclaró que su prioridad es crecer con su música, sin recurrir a polémicas personales.

Janet Barboza aseguró en 'América hoy', que no conoce la carrera artística de Masiel Málaga.
Janet Barboza aseguró en 'América hoy', que no conoce la carrera artística de Masiel Málaga. | Foto composición LR / Google / TikTok Masiel Málaga/Instagram Janet Barboza

La cantante Massiel Málaga se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática tras pronunciarse sobre las declaraciones que realizó Janet Barboza en el programa 'América hoy'. La artista decidió responder luego de que se afirmara que su reconocimiento público estaría ligado únicamente a su relación con Hernán Hinostroza.

En ese contexto, Málaga dejó en claro que no busca figurar como personaje mediático, sino abrirse camino en la música. La intérprete señaló que su trabajo artístico es lo que desea que el público conozca, más allá de cualquier vínculo sentimental.

PUEDES VER: Revelan conversaciones de Hernán 'Churrito' Hinostroza con una joven mientras él salía con Masiel Málaga

lr.pe

Masiel Málaga responde a Janet Barboza por comentario en ‘América Hoy’

Durante una entrevista, la salsera explicó que no le resulta ofensivo que alguien diga no conocerla, ya que considera que su proceso artístico aún se encuentra en construcción. Según indicó, su verdadero interés es que más personas conecten con sus canciones y disfruten de su propuesta musical.

A mí nunca jamás en la vida me va a ofender que alguien diga que no me conoce porque yo soy una persona que está luchando más bien para que la gente conozca, no necesariamente a mí, porque yo no pretendo ser una figura pública, sino que escuchen mi música”, expresó la cantante.

Masiel Málaga defiende su carrera y marca distancia de la polémica

En esa misma línea, la artista remarcó que no necesita referirse a otras personas para avanzar profesionalmente. Aseguró que evita los enfrentamientos públicos y que entiende el contexto televisivo en el que se emitieron los comentarios, por lo que no los tomó como un ataque personal.

Soy una persona que está luchando por salir adelante con su carrera y sin hacer daño a nadie. No necesito pararme en ninguna plataforma y hablar de nadie”, sostuvo, al tiempo que señaló que cada programa cumple con su propio formato.

PUEDES VER: Salsera Masiel Málaga y Hernán Hinostroza reaparecen tras rumores de ruptura y aclaran que siguen juntos: 'Borramos fotos por seguridad'

lr.pe

¿Qué dijo Janet Barboza sobre Masiel Málaga?

Durante la emisión de 'América hoy', Janet Barboza opinó que la cantante habría ganado notoriedad por su vínculo con el exfutbolista. La conductora afirmó que no la tenía registrada previamente y que, desde su punto de vista, su nombre comenzó a sonar a raíz de esa relación.

Estamos hablando de Masiel Málaga, yo no sabía quién era, no la registraba, no tenía ni idea. Puede cantar lindo, pero estoy segura que si la paramos en la Av. Arequipa, nadie la conoce. Mujer con la que él sale, mujer que se hace famosa. Ahora solo la conocen por él”, comentó la presentadora en el espacio matutino.

Notas relacionadas
Revelan conversaciones de Hernán 'Churrito' Hinostroza con una joven mientras él salía con Masiel Málaga

Revelan conversaciones de Hernán 'Churrito' Hinostroza con una joven mientras él salía con Masiel Málaga

LEER MÁS
Salsera Masiel Málaga y Hernán Hinostroza reaparecen tras rumores de ruptura y aclaran que siguen juntos: “Borramos fotos por seguridad”

Salsera Masiel Málaga y Hernán Hinostroza reaparecen tras rumores de ruptura y aclaran que siguen juntos: “Borramos fotos por seguridad”

LEER MÁS
Masiel Málaga anuncia su compromiso con futbolista Hernán Hinostroza tras un mes de relación

Masiel Málaga anuncia su compromiso con futbolista Hernán Hinostroza tras un mes de relación

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

LEER MÁS
‘Majo con sabor’ confiesa fuerte discusión con su novio Gabriel Calvo por la diferencia de edad entre ambos: “Hemos chocado por varias cosas”

‘Majo con sabor’ confiesa fuerte discusión con su novio Gabriel Calvo por la diferencia de edad entre ambos: “Hemos chocado por varias cosas”

LEER MÁS
Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Olimpia EN VIVO por el superclásico de la liga paraguaya: horario y canal del partido

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Melgar por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

¿A qué hora juega Real Madrid vs Osasuna HOY por LaLiga de España vía DSports?

Espectáculos

Flavia López acusa a Luciana Fuster y asegura que no recibió respaldo en el Miss Grand 2025: “Quizá por terceras personas”

Natalie Vértiz se sincera y descarta planes de tener otro bebé con Yaco Eskenazi: "No me veo realmente ahora"

Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025