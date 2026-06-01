Militantes de Libertad Popular renuncian al partido tras apoyo de Rafael Belaúnde a Keiko Fujimori

La renuncia fue comunicada a través de un documento publicado en redes sociales. Foto: Composición/LR

La renuncia fue comunicada a través de un documento publicado en redes sociales. Foto: Composición/LR

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Un grupo de 14 militantes presentó su renuncia irrevocable al partido Libertad Popular luego de que su líder, Rafael Belaúnde, anunciara su apoyo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta presidencial contra Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los militantes señalaron que tomaron la decisión "con pesar", pero con la convicción de actuar en coherencia con los principios que los llevaron a integrarse a este proyecto político.

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En esa misma línea, los afiliados indicaron que se unieron a Libertad Popular porque encontraron en su ideario "una defensa clara de la libertad individual, la democracia representativa, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, la alternancia en el poder, la igualdad ante la ley, la economía social de mercado y el rechazo a toda forma de autoritarismo".

Consideran que esos principios "constituyen valores fundamentales que trascienden cualquier coyuntura electoral y que deben orientar permanentemente la acción política".

"Por ello, expresamos nuestro desacuerdo con el apoyo abierto y explícito brindado por el líder del partido – entendemos, a título personal – a una candidatura cuya trayectoria, propuestas y posición frente a las instituciones democráticas resultan incompatibles con varios de los principios que Libertad Popular declara defender", se lee en el comunicado de renuncia.