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Valentino expone chats con el ‘saliente’ de Laura Spoya y revela que lo invitó a salir: "Me insistió"

El tiktoker mostró las conversaciones que mantenía con Sebastián Gálvez y dejó en shock a Laura Spoya al revelar que el joven incluso le insistió para encontrarse en un bar de Miraflores.

Valentino dejó en shock a Laura Spoya. Foto: composición LR/Lamanada
Valentino dejó en shock a Laura Spoya. Foto: composición LR/Lamanada
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Valentino sorprendió durante una transmisión en vivo del pódcast 'La Manada' al revelar que Sebastián Gálvez, señalado como el actual 'saliente' de Laura Spoya, lo invitó a salir en más de una ocasión. El influencer de 21 años decidió mostrar los chats que mantenía con el 'colágeno' de la exreina de belleza, quien quedó completamente impactada al ver los mensajes frente a cámaras.

Todo ocurrió cuando la conductora le reclamó al creador de contenido por haber invitado a su 'pareja' a su cumpleaños. Sin embargo, el tiktoker dejó a todos en shock al asegurar que ambos mantenían comunicación desde hacía algún tiempo. “Él me había invitado un jueves para salir a Misa (bar) por el parque Kennedy y no podía porque estaba cansada y hasta me insistió”, comentó mientras enseñaba las conversaciones desde su cuenta de Instagram.

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Laura Spoya queda en shock tras ver los mensajes de Sebastián Gálvez

Durante el programa en vivo, Valentino decidió buscar la conversación que mantenía con Sebastián Gálvez para demostrar que efectivamente existía cercanía entre ambos. La situación tomó por sorpresa a Laura Spoya, quien no ocultó su incomodidad al revisar los chats que el influencer le mostró frente a todos los presentes en el set.

“En este momento me encuentro descompuesta. Quiero pedir perdón a ‘La Manada’, pero necesito retirarme del set. Acabo de ver unos mensajes que me han desconfigurado el CPU”, expresó la exMiss Perú. Pese a la sorpresa de la conductora, el tiktoker contó que el joven fue quien tomó la iniciativa para escribirle a través de Instagram luego de verlo en televisión. “Fue en plan tranqui. Él me respondió una historia el 21 de marzo y me dijo que me había visto en el canal y que no lo había saludado”, explicó.

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Magaly Medina reacciona a los chats entre Valentino y 'saliente' de Laura Spoya

La situación también llamó la atención de Magaly Medina, quien no dudó en pronunciarse sobre los mensajes que Valentino mostró en pleno programa. La conductora de espectáculos se mostró sorprendida por la cantidad de conversaciones y audios intercambiados entre el tiktoker y el supuesto saliente de Laura Spoya, lo que dejó entrever una confianza bastante cercana entre ambos.

“Es una de conversaciones y audios. Parece una gileada. Yo no entiendo y la otra se hace la ‘Ay’. Tú hace rato que tienes desconfigurado el CPU”, comentó la 'Urraca' en tono irónico mientras observaba la reacción de la exreina de belleza. Sus declaraciones incrementaron aún más la polémica alrededor de su 'colágeno' y la inesperada revelación.

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