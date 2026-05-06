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Laura Spoya es captada nuevamente junto a Sebastián Gálvez, pero él lo niega todo: “Debe ser IA”

‘Magaly TV La Firme’ difundió imágenes de la exMiss y Sebastián juntos el último fin de semana en una discoteca de Miraflores, donde fueron captados en actitudes cercanas pese a negar una relación sentimental.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez fueron vistos juntos en discoteca de Miraflores. Foto: Composición LR
Laura Spoya y Sebastián Gálvez fueron vistos juntos en discoteca de Miraflores. Foto: Composición LR
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Laura Spoya volvió a encender los rumores sobre un posible vínculo con Sebastián Gálvez luego de ser captada compartiendo con él en una discoteca de Miraflores durante el sábado 3 de mayo. Las imágenes fueron difundidas en la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’.

En el informe del programa de la ‘urraca’ se observa a ambos conversando muy cerca y compartiendo dentro del local nocturno. Esto ocurre semanas después de que la exMiss afirmara públicamente que se encontraba sola y que no tenía intención de oficializar una relación.

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Laura Spoya y Sebastián Gálvez fueron vistos juntos en discoteca

De acuerdo a las imágenes, la integrante del pódcast ‘La Manada’ acudió primero a un concierto realizado en Magdalena antes de trasladarse a una discoteca ubicada en Miraflores, donde posteriormente fue vista junto al joven influencer.

Posteriormente, ambos aparecen dentro del local nocturno en actitudes cercanas, lo que volvió a alimentar las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ellos. Incluso, Sebastián Gálvez publicó una fotografía desde la discoteca, confirmando que estuvo en el mismo lugar durante aquella noche.

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La reciente aparición de ambos llamó la atención debido a que, en más de una oportunidad, tanto Laura Spoya como Sebastián Gálvez han evitado confirmar públicamente tener una relación. Incluso, semanas atrás, la influencer aseguró en su pódcast que se encontraba soltera y enfocada en sí misma.

Sebastián Gálvez niega acercamiento con Laura Spoya: “Imposible”

Tras lo ocurrido el fin de semana, equipo de ‘Magaly TV La Firme’ se comunicó con Gálvez para consultarle sobre la fotografía en la que aparece junto a Laura Spoya. “Sebastián, tenemos una foto tuya del sábado junto a Laura en situaciones románticas”, escribió el reportero.

Ante ello, el joven negó cualquier acercamiento sentimental con la conductora y sorprendió con su respuesta. “Qué raro, debe ser IA”, señaló inicialmente. Posteriormente, cuando el reportero insistió en que ambos aparecían “casi dándose un beso”, Sebastián respondió que eso era “Imposible”.

Asimismo, descartó haber retomado una relación con Laura Spoya. “No. Y los que dicen relación son ustedes. Somos amigos y todo bien. Ya déjenla tranquila”, agregó.

Para desmentir la versión del influencer, Magaly Medina señaló haber consultado a un especialista de inteligencia artificial sobre la fotografía, donde aseguró que era auténtica.

“Esta foto es 93% real. Esta aplicación mide la luz y el movimiento de la cámara. Es una foto real”, sostuvo.

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