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Joven saliente de Laura Spoya se derrite de amor por ella y confiesa qué es lo que más le gusta: "Besa bien"

El ‘colágeno’ no se contuvo y expresó todos sus sentimientos por Laura Spoya, ante la mirada enamorada de la ex Miss Perú. Ambos se mostraron bastante cariñosos ante las cámaras.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez ya no se esconden y presumen su romance. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Laura Spoya y Sebastián Gálvez ya no se esconden y presumen su romance. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Laura Spoya apareció junto a su ‘colágeno’ Sebastián Gálvez, con quien ha sido vinculada sentimentalmente. Ambos fueron abordados por un reportero de 'Amor y fuego' durante una salida nocturna, momento en el que el joven de 29 años decidió hablar sin rodeos sobre lo que siente por la exreina de belleza.

La conductora de televisión se mostró visiblemente nerviosa mientras Gálvez la llenaba de elogios ante las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. Lejos de esquivar las preguntas, el extrabajador de 'Esto es guerra' confirmó que la figura de Panamericana Televisión le gusta y dejó entrever que el vínculo entre ambos atraviesa una etapa especial, aunque todavía se encuentran conociéndose.

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Sebastián Gálvez confirma que le gusta Laura Spoya

Sebastián Gálvez no tuvo reparos en admitir públicamente su interés por Laura Spoya. Durante la intervención del reportero de 'Amor y fuego', el joven fue consultado directamente sobre sus sentimientos hacia la ex Miss Perú y respondió con sinceridad, lo que generó la inmediata reacción de la conductora, quien no pudo ocultar su nerviosismo ante las cámaras.

“Es una mujer increíble. Si te hablo ahora de Laura, me vas a agarrar frío (...) Sí, obvio que sí”, declaró el popular ‘colágeno’ al ser preguntado sobre si le gustaba la modelo. Sus palabras confirmaron que la cercanía entre ambos no sería solo una amistad, sino el inicio de una posible relación amorosa que ya viene llamando la atención de más de uno.

El saliente de Laura Spoya también destacó las cualidades que más le atraen de ella. Según contó, cada encuentro con la exreina de belleza le permite descubrir algo nuevo, detalle que considera fundamental en la conexión que han construido. “Es fascinante, cada día aprendo algo nuevo de ella y eso es lo que me gusta de ella”, expresó frente a la prensa.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando el reportero le preguntó si los besos de la ex de Brian Rullan lo habían enamorado. Sebastián Gálvez no evitó la consulta y, entre risas, respondió: “Ya, sí besas bien. Increíble”.

PUEDES VER: Joven saliente de Laura Spoya es captado con otra mujer y así reaccionó la conductora al enterarse

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Laura Spoya se luce enamorada de su 'colágeno'

Laura Spoya también tomó la palabra y confirmó que está conociendo a Sebastián Gálvez. La conductora aseguró que le tiene mucho cariño y resaltó varias cualidades del joven, a quien describió como una persona trabajadora, atenta y emocionalmente presente.

“Nos estamos conociendo, le tengo mucho cariño, es un chico súper trabajador, alguien que me ha demostrado que está siempre, honestamente”, comentó. Además, la exchica reality defendió al joven frente a los comentarios que se han generado desde que ambos fueron vinculados sentimentalmente.

“Resuelve, muy efectivo, muy emocional”, señaló Laura Spoya, quien no descartó que la relación pueda formalizarse si las cosas continúan fluyendo de manera positiva entre ambos.

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