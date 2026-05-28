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Jairo Concha, futbolista de Universitario de Deportes, tendría un romance con hija del exarquero Leao Butrón

El futbolista de Universitario apareció abrazando por la cintura a la hija de Leao Butrón durante la celebración de su cumpleaños número 27.

Hija del exarquero Leao Butrón. Foto: composición LR/Instagram
Hija del exarquero Leao Butrón. Foto: composición LR/Instagram
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Jairo Concha, estrella de Universitario de Deportes, encendió rumores sobre una posible relación sentimental con Daniela Butrón, hija del exarquero de Alianza Lima Leao Butrón. El volante crema celebró recientemente su cumpleaños número 27 en una reunión privada con familiares, amistades y algunos integrantes del plantel merengue, aunque lo que más llamó la atención fue la presencia de la joven comunicadora e influencer.

La hija del exfutbolista, de 49 años, compartió una fotografía con el chorrillano, en la que él aparece abrazándola por la cintura mientras ambos posan sonrientes para la cámara durante la celebración. La publicación estuvo acompañada del mensaje "Feliz día", junto a un corazón blanco, detalle que no pasó desapercibido para los seguidores del jugador crema.

Hija del exarquero Leao Butrón

Hija del exarquero Leao Butrón comparte foto con Jairo Concha. Foto: Instagram

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Daniela Butrón habría preparado sorpresa para Jairo Concha

Según se pudo apreciar en la imagen compartida en Instagram, Daniela Butrón habría sido una de las encargadas de sorprender a Jairo Concha en su domicilio por su cumpleaños. En la reunión también estuvieron presentes familiares y amigos del futbolista, quienes acompañaron al mediocampista en medio del complicado momento deportivo que atraviesa el club.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación sentimental, las publicaciones y la cercanía entre ambos han generado comentarios entre hinchas y usuarios en redes sociales. Además, llamó la atención que la influencer e hincha de Alianza Lima aparezca junto al futbolista de Universitario, uno de los clásicos rivales del club blanquiazul.

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Jairo Concha envió reflexivo mensaje por su cumpleaños

El joven futbolista compartió un mensaje reflexivo sobre el presente de Universitario de Deportes y reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su llegada al cuadro crema. "Hoy me toca pasar un cumpleaños diferente; el año pasado fue uno de los más lindos de mi vida y hoy, pues, lamentablemente, es difícil celebrarlo de la misma manera por el hecho del momento que estamos viviendo", escribió el jugador en su cuenta oficial.

Asimismo, el volante pidió autocrítica dentro del plantel y aseguró que el equipo buscará recuperarse. "Toca ser autocrítico, dar la cara y darnos cuenta en qué estamos fallando para dar vuelta a la situación y volver a dejar a la U donde ha estado estos últimos 3 años", agregó Jairo Concha, quien además agradeció el respaldo constante de los hinchas cremas en medio del complicado panorama deportivo.

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