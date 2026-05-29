Sorteo Octavos de Final Copa Libertadores 2026 EN VIVO: horario, canal de TV y bombos del torneo

Los octavos de final de la Copa Libertadores se jugarán después del Mundial 2026. Foto: Conmebol

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Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores EN VIVO HOY | El evento, que se llevará a cabo en la sede de Conmebol (Luque), empezará a las 11.00 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN; asimismo, podrás seguir la cobertura completa a través de La República Deportes.

En la ceremonia no solo se conocerán los emparejamientos de esta instancia, también se revelará el respectivo camino que afrontarán Sporting Cristal y Cienciano en los playoffs de la Copa Sudamericana.

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores?

En Perú, el sorteo de los octavos de final se podrá seguir a partir de las 11.00 a. m. Para otros países, consulta el horario respectivo de acuerdo a la siguiente guía.

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores?

La transmisión por TV de este sorteo de octavos de final de Copa Libertadores estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica. Vía streaming, estará disponible en la plataforma Disney Plus (Plan Premium).

Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia y Platense son algunos de los clubes que sorprendieron al avanzar de ronda.

Bombo 1

Flamengo (BRA)

Coquimbo Unido (CHI)

Independiente Rivadavia (ARG)

Corinthians (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Liga de Quito (ECU)

Independiente del Valle (ECU)

Universidad Católica (CHI)

Bombo 2

Estudiantes de La Plata (ARG)

Deportes Tolima (COL)

Fluminense (BRA)

Corinthians (BRA)

Palmeiras (BRA)

Mirassol (BRA)

Rosario Central (ARG)

Cruzeiro (BRA)

¿Cómo ver el sorteo de la Copa Libertadores gratis por internet?

Si no quieres perderte la transmisión en línea de este sorteo, ingresa al canal oficial en YouTube de la Conmebol Libertadores y sigue toda la ceremonia completamente gratis por internet.