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Laura Spoya ya no lo oculta más y confiesa lo que siente por joven de 29 años tras ser captada con él: “Me encanta”

La ex-Miss Perú Laura Spoya fue captada junto a Sebastián Gálvez mientras cenaban en plena vía pública y, en ese momento, un reportero de 'Amor y fuego' la abordó.

Laura Spoya viene de separarse del empresario mexicano, Brian Rullan. Foto: Composición LR/Instagram.
Laura Spoya viene de separarse del empresario mexicano, Brian Rullan. Foto: Composición LR/Instagram.
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Laura Spoya decidió sincerarse por primera vez sobre Sebastián Gálvez, el joven de 29 años con quien ha sido captada en las últimas semanas y con quien surgieron fuertes rumores de un posible romance. La conductora de 'Al sexto día' no esquivó las preguntas y terminó revelando qué siente por el influencer.

Las cámaras de Amor y fuego los captaron juntos mientras degustaban una hamburguesa en un establecimiento y, cuando fue abordada por un reportero, la modelo se mostró abierta a declarar sobre el tema. Incluso, sorprendió al revelar lo que siente por Sebastián, hijo del alcalde de Jesús María. “Me encanta”, afirmó la modelo.

PUEDES VER: Laura Spoya es captada nuevamente junto a Sebastián Gálvez, pero él lo niega todo: “Debe ser IA”

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Laura Spoya expone sus sentimientos por Sebastián Gálvez

Tras ser vistos cenando juntos, Laura Spoya y Sebastián Gálvez fueron abordados por el reportero de 'Amor y fuego', quien no dudó en consultarle a la ex-Miss Perú si ya pensaba oficializar al joven. Aunque evitó confirmar una relación, la conductora mostró su cariño y admiración por su saliente.

“Nos estamos conociendo y viendo qué fluye. Él es alguien que me ha demostrado que está ahí siempre”, señaló muy sonriente la conductora de 'La manada', de 34 años.

El periodista también conversó con Gálvez, quien admitió sentirse muy atraído por Spoya. “(¿Te gusta Laura?) Sí, ella es increíble”, expresó. Segundos después, la misma pregunta fue dirigida a la modelo, quien decidió no ocultar sus sentimientos. “(¿Te gusta Sebastián?) Me encanta”, declaró muy emocionada.

PUEDES VER: Laura Spoya ignora la suspensión de su licencia y es captada manejando camioneta tras accidente

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Sebastián Gálvez y la insólita excusa que dio tras ser visto con Laura Spoya en discoteca

A inicios de mayo, Sebastián Gálvez y Laura Spoya fueron captados por las cámaras de 'Magaly TV: la firme' en actitudes cariñosas en una discoteca de Miraflores. Sin embargo, cuando el programa consultó al joven sobre dichas imágenes, este lo negó todo y aseguró que eran producto de la inteligencia artificial.

“(Sebastián, tenemos una foto tuya del sábado junto a Laura en situaciones románticas). Qué raro, debe ser IA. Y los que dicen relación son ustedes. Somos amigos y todo bien. Ya déjenla tranquila”, se excusó el joven.

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