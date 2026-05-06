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Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por manejar con licencia suspendida y la compara con empresaria trujillana: "Pudo haberle sucedido lo mismo"

La periodista Magaly Medina incluso le recomendó a Laura Spoya que acudiera a terapia, luego de su escándalo por manejar con la licencia suspendida semanas después de su accidente en Surco.

La periodista Magaly Medina incluso le recomendó a Laura Spoya que acudiera a terapia.
La periodista Magaly Medina incluso le recomendó a Laura Spoya que acudiera a terapia. | Foto: composición LR/ATV/Amor y Fuego
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Magaly Medina cuestionó duramente a Laura Spoya, luego de que la modelo generara indignación al ser vista conduciendo pese a tener la licencia suspendida tras el accidente que protagonizó en febrero de 2026, cuando chocó su vehículo contra una pared en Surco.

La conductora de 'Magaly TV: la firme' comparó el caso con el de Maricsa Polet Alfaro Cerna, la empresaria que atropelló a un vigilante en Trujillo mientras manejaba en estado de ebriedad y con el carné vencido desde 2022. Aunque las circunstancias y el dosaje etílico no son equivalentes, la Urraca advirtió que la figura de La Manada Galáctica también pudo haber ocasionado una tragedia con su conducta.

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Magaly Medina compara a Laura Spoya con empresaria que atropelló a vigilante en Trujillo

“Los peruanos siempre queremos sacarle la vuelta a todo: a la ley, a lo que tenemos que hacer, a ver cómo evadimos algo, pero no puedes hacerlo cuando hay vidas en riesgo”, criticó Magaly al pronunciarse sobre el caso de Maricsa Alfaro, quien permanece bajo investigación.

A partir de ese comentario, la conductora enlazó la discusión con el nuevo escándalo de la ex Miss Perú. Aunque Spoya no ocasionó daños a terceros, sí provocó que le colocaran clavos en la columna, la Urraca expresó su molestia por su decisión de manejar con la licencia suspendida. “Es lo mismo que Laura Spoya. Laura fue atrapada hace unos días conduciendo su vehículo cuando tiene la licencia suspendida. Tiene que darse cuenta de que ella condujo su vehículo, según el test de alcoholemia que le tomaron a las 6.00 a. m., 3 o 4 horas después del accidente que tuvo, donde se llevó un muro y una palmera. Felizmente, porque pudo haberle sucedido lo mismo que a esta irresponsable mujer que se llevó, como si fuera un objeto cualquiera, al pobre vigilante”, argumentó con indignación.

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“Laura anda de error en error”: Magaly Medina critica a Spoya y le sugiere ir a terapia

En ese contexto, la Urraca sugirió que la exesposa de Brian Rullan podría estar enfrentando dificultades para manejar su vida personal en medio del impacto de su reciente fama en el medio digital. “Laura anda de error en error. Si ella no puede manejar este popularidad que ha alcanzado, este parcial éxito que ha tenido en el streaming… Está trayendo todo abajo por no saber manejar su vida personal. Cuando una persona se encuentra en la cúspide de la ola tiene que cuidarse de lo que hace, a dónde va, de quiénes se rodea”, señaló, advirtiendo que sus acciones no se corresponden con la intención de reconectar con el público tras el accidente en Surco y que podrían repercutir negativamente en su carrera.

Más adelante, Medina insistió en remarcar la falta de responsabilidad de la modelo. “Es grave lo que ella hace: manejar un carro teniendo la licencia suspendida. Tú eres una figura pública. Parece una chiquilla malcriada, y no es una adolescente; es una mujer en más de 30 con dos hijos. No des lástima, asume como una mujer madura”, sentenció, recomendándole incluso acudir a terapia psicológica, tal como ella misma ha hecho en distintos momentos de su trayectoria para afrontar la presión mediática.

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