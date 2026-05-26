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Brian Rullan confirmó que el proceso de separación legal con Laura Spoya está próximo a concretarse y aseguró que ya solo falta la firma de la ex Miss Perú para oficializar el divorcio. Desde México, el empresario fue consultado por el programa 'Magaly TV, la firme' luego de que la exreina de belleza hizo pública su relación con Sebastián Gálvez, un joven de 29 años, y respondió sin rodeos sobre el futuro de su matrimonio.

“Obvio, estoy esperando que vaya a firmar a Acapulco”, declaró el empresario mexicano, quien explicó que el trámite debe realizarse en Guerrero, lugar donde ambos se casaron en el 2017, por lo que la presencia de la modelo es indispensable para culminar el procedimiento.

Brian Rullan revela cómo es actualmente su relación con Laura Spoya

Durante la conversación por WhatsApp con el reportero de Magaly Medina, el mexicano respondió cuando le preguntaron qué sentimientos mantiene hacia la exreina de belleza. “Lástima (risas). Pero neta, nada. Perdió mi respeto hace mucho”, escribió el empresario.

Pese a ello, Brian Rullan aseguró que él no mantiene actualmente una relación sentimental con otra persona y afirmó que continúa oficialmente casado con la madre de sus hijos. “Sigo casado en papel”, comentó al programa de la 'Urraca', enfatizando que todavía espera concretar legalmente la separación.

Mensaje de Brian Rullan. Foto: ATV

El empresario también señaló que el proceso podría resolverse próximamente si Laura Spoya decide viajar a Acapulco a mitad de año. “Ojalá vaya en julio que tiene vacaciones”, expresó.