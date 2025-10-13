HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Christian Thorsen revela por primera vez cómo inició su historia de amor con su novia Alejandra Castillo: "Me hizo sentir cosas especiales"

"Su papá también estaba mal", reveló Christian Thorsen, el popular 'Platanazo', quien contó por primera vez detalles inéditos de cómo conoció a su novia, la joven empresaria Alejandra Castillo, además del desarrollo de su amorío.

Christian Thorsen expresó todo su amor por Alejandra Castillo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Christian Thorsen expresó todo su amor por Alejandra Castillo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

Christian Thorsen —recordado por su entrañable papel como el 'Platanazo' en la exitosa serie 'Al fondo hay sitio'— ha vuelto a emocionar a sus seguidores, esta vez no por un nuevo proyecto actoral, sino por abrir su corazón. En una reciente entrevista con el diario Expreso, el actor peruano compartió por primera vez cómo nació su historia de amor con Alejandra Castillo, una joven empresaria que ha sido su gran apoyo en uno de los momentos más difíciles de su vida. El relato ha conmovido a muchos, no solo por el tono íntimo y sincero, sino por el contexto en el que ambos se conocieron.

Mientras él libraba una dura batalla contra la enfermedad, Alejandra también atravesaba una etapa compleja: la salud de su padre estaba en grave riesgo. Pese a las circunstancias, el destino los unió en medio del dolor, y fue entonces cuando nació una conexión inesperada. “Me hizo sentir cosas especiales”, confesó el actor, dejando ver que el amor floreció en un momento que él no se lo esperaba.

PUEDES VER: ¿Quién es Alejandra Castillo, la novia actual de Christian Thorsen, y cuáles son sus negocios?

Christian Thorsen y su historia de amor con Alejandra Castillo

Durante la entrevista con Expreso, Christian Thorsen abrió su corazón y reveló detalles inéditos sobre cómo inició su relación con Alejandra Castillo. Todo comenzó cuando ella, en medio del delicado estado de salud de su padre, decidió mandarle un mensaje. "Ella me escribió porque su papá también estaba mal, nos fuimos escribiendo", recordó el actor.

Aquel primer contacto virtual se transformó con el tiempo en una conversación constante y significativa. “Poco a poco nos fuimos conociendo hasta que llegamos a encontrarnos. Me pareció hermosísima y dije ‘¿qué cosa estoy sintiendo?’”, confesó Thorsen, dejando entrever que el vínculo entre ambos surgió de manera tan inesperada como profunda.

El actor también compartió que, debido a su diagnóstico de cáncer, había asumido que las relaciones amorosas no volverían a formar parte de su vida. "Pensé que nunca en mi vida iba a tener una relación porque, claro, tenía que estar conmigo, dedicarme a mí, preocuparme en mí", explicó Christian Thorsen.

Sin embargo, la llegada de Alejandra significó un giro total en su panorama emocional. “Llegó esta mujer tan bonita”, dijo con evidente emoción. Para Thorsen, su enfermedad no ha sido un obstáculo, sino una experiencia transformadora que le permitió encontrar un nuevo propósito: "Mi enfermedad no es una tragedia, no lo veo así. Es un regalo: tengo el amor más bonito de mi vida".

