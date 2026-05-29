El cadáver de la ballena jorobada Timmy descansa en Dinamarca, lo que genera alarma entre expertos debido a su hinchazón y el riesgo de explosiones naturales. | Foto: DW/mejorada con IA

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El cadáver de la ballena jorobada Timmy, cetáceo que movilizó un rescate internacional en Europa, yace actualmente frente al litoral de Dinamarca tras confirmarse su deceso en la isla de Anholt. Los restos del mamífero marino registran una notable hinchazón en el mar de Kattegat, lo que despertó alarmas entre especialistas ecológicos por los impactos derivados de su putrefacción.

Las autoridades danesas prohibieron aproximarse al espécimen debido a amenazas sanitarias y físicas latentes. La acumulación de gases por la degradación interna —estimulada por el reciente calor— llevó a los científicos a advertir que la situación "podría evolucionar de forma súbita y ruidosa" mediante una explosión natural.

¿Por qué podría explotar el cadáver de la ballena Timmy, según los científicos?

El cuerpo de la ballena Timmy flota inflado en las costas de Anholt debido a la acumulación de gases en su cavidad interna. Este fenómeno ocurre cuando bacterias y microorganismos degradan los tejidos del cetáceo tras su fallecimiento, lo que genera grandes cantidades de metano y dióxido de carbono.

Ante esta situación, el biólogo Fabian Ritter advirtió a la agencia alemana dpa que "la presión dentro está aumentando cada vez más y en algún momento el animal podría explotar con un gran estruendo" y alertó sobre una fractura violenta del resto marino.

Para evitar el estallido, los especialistas plantean intervenciones directas, como perforar la estructura de forma controlada para liberar las emanaciones. Paralelamente, diversas instituciones ambientales exigen a la ciudadanía alejarse del área ante el riesgo que representan los fluidos y fragmentos despedidos.

¿Por qué explotan las ballenas muertas y qué otros casos existen?

Los incidentes de cetáceos que estallan de forma espontánea debido a la acumulación de gases cuentan con precedentes históricos. El suceso más célebre aconteció en 1970 en Oregón, Estados Unidos, cuando personal del Departamento de Transporte resolvió dinamitar un espécimen para agilizar su remoción. Aquella maniobra fallida provocó que enormes fragmentos de carne salieran proyectados a gran distancia.

Otro evento trágico ocurrió en 2004 en la localidad de Tainan, Taiwán, donde un enorme mamífero marino inerte sufrió una deflagración accidental mientras era trasladado para exámenes post mortem. El estallido esparció fluidos biológicos y tejidos orgánicos sobre las vías públicas y establecimientos comerciales. Aquella emergencia se convirtió en el principal referente científico sobre los peligros biológicos que involucran estos restos.

Por otra parte, pescadores daneses también han reportado el hallazgo de otro cadáver de ballena en aguas cercanas a Anholt, con signos de descomposición más avanzados y partes de su columna vertebral expuestas. Este caso mantiene en alerta a los biólogos marinos ante la posibilidad de nuevos hallazgos en el litoral durante las próximas jornadas.