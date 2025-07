Christian Thorsen, popularmente conocido como 'Platanazo' de 'Al fondo hay sitio', comentó cómo nació su popular frase: "Me muero". En el programa de Aldo Miyashiro, 'Habla chino', el actor comentó que la expresión se dio cuando él junto a Carlos Carlin participaban en una obra de teatro.

El entonces director de teatro, que, según comentó Thorsen, cada vez que alguien le comentaba algo sorprendente, este decía muy enérgico y de forma espontánea: "¡En serio, me muero!". Por lo que, al escucharlo le parecía gracioso y empezó a usarlo.

Christian Thorsen cuenta cómo empezó a usar la frase: "Me muero"

El actor Christian Thorsen compartió la divertida anécdota sobre el origen de su icónica frase "¡Me muero!", en su papel de 'Platanazo' en 'Al fondo hay sitio'. Comentó que se inspiró, luego de escuchar decir esa expresión al director de una obra en la que participó. Por lo que, de manera espontánea, durante una grabación del programa 'AFHS', soltó la frase y dijo que todos los camarógrafos empezaron a reírse junto al equipo de producción. Desde ese momento la graciosa frase se quedó en el guion para que lo volviera a decir.

Actor Christian Thorsen comentó cómo salió de 'AFHS'

En el mismo programa de TV, el actor Christian Thorsen comentó detalles sobre su salida de la reconocida serie emitida en el canal 4. "Efraín me llamó, me dijo ‘Oye Christian ya no vas a estar el próximo año’. No es culpa de Efraín tampoco, no era el trabajo de él decirme nada", declaró. Sin embargo, Thorsen reveló que luego de su salida, ninguno de quienes él consideraba dentro de la serie, no mostraron ningún tipo de solidaridad. "Ninguno de los directores, ni la productora general, ni los guionistas que yo consideraba como tíos cercanos. Debieron ellos, que yo consideraba amigos, haberme dicho”, señaló.