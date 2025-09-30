Christian Thorsen conmueve en video hablando sobre su tratamiento de cáncer: "Hoy se cumplen los tres años que me dieron de vida"
El actor peruano Christian Thorsen, quien decidió no someterse a quimioterapia para tratar su cáncer de próstata, asegura que el uso de muérdago le ha dado buenos resultados.
- Gustavo Salcedo pide perdón tras agredir a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla
- Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla
Christian Thorsen conmovió en redes sociales con un emotivo video sobre su tratamiento contra el cáncer de próstata. “Hoy cumplo los tres años que me dieron de vida”, expresó el actor en un video publicado en la cuenta de Instagram del Centro Médico Antroposófico, establecimiento que ha acompañado de cerca su proceso.
El actor peruano también señaló que nunca recurrió a la quimioterapia como alternativa para tratar su cáncer. “Decidí no usarla por una decisión propia. Pero eso no significa que esté en contra de la quimio, de la radioterapia o de cualquier otra opción que el paciente elija”, expresó con entusiasmo.
TE RECOMENDAMOS
🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood
PUEDES VER: Christian Thorsen cuenta cómo nació la icónica frase “Me muero” del querido 'Platanazo' en 'AFHS': "Todos se rieron"
Christian Thorsen aparece en conmovedor video hablando sobre su tratamiento de cáncer
El exintegrante del elenco de ‘Al fondo hay sitio’ se mostró muy contento con los resultados que ha obtenido hasta el momento con el muérdago. “Me siento muy bien”, afirmó. No obstante, expresó su preocupación por quienes se aprovechan del desconocimiento para promover el uso inadecuado de esta planta. “No existe el tratamiento del muérdago en pastillas o gotas para curar el cáncer. Eso es falso”, advirtió.
El mensaje no pasó desapercibido en redes sociales, donde tanto seguidores como colegas del recordado Raúl del Prado en ‘Al fondo hay sitio’ valoraron la valentía con la que Christian Thorsen ha enfrentado la enfermedad. Una de ellas fue Mónica Sánchez, quien comentó: “Feliz por ti, mi querido Christian”. También se pronunció su actual pareja, Alejandra Castillo: “Eres mi orgullo y mi amor. Te amo infinito”.
PUEDES VER: Christian Thorsen revela dura verdad detrás de su relación con el elenco de 'AFHS': "Me creí que éramos una familia"
¿Cuándo fue diagnosticado Christian Thorsen de cáncer de próstata?
En junio de 2022, el actor peruano Christian Thorsen fue diagnosticado con cáncer de próstata en estado avanzado, con metástasis en huesos y pulmones. Según relató, los primeros síntomas fueron intensos dolores en la cadera, los cuales se agravaron con el tiempo y lo llevaron a buscar atención médica especializada.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
En ese momento, los médicos le dieron una esperanza de vida estimada entre 12 y 36 meses. Sin embargo, a más de dos años del diagnóstico, Thorsen ha declarado en entrevistas recientes que no sabe con certeza cuánto tiempo le queda, aunque asegura que mantiene “una calidad de vida buena”, a pesar de las complicaciones asociadas a su tratamiento.