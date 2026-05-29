El gobierno latinoamericano busca diversificar la matriz energética y mitigar los efectos del fenómeno de El Niño en la generación hidroeléctrica. La cooperación internacional será fundamental en este proceso. | Composición LR/ChatGPT/Freepik/AFP

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Un país de América Latina ha iniciado la evaluación de la energía nuclear como herramienta estratégica dentro de su política sectorial, impulsada por la necesidad de asegurar el suministro eléctrico ante desafíos climáticos como el fenómeno de El Niño. Durante un encuentro reciente en Viena, la delegación nacional expuso ante el Organismo Internacional de Energía Atómica los avances regulatorios e institucionales de una hoja de ruta diseñada para diversificar la matriz del país.

El Ministerio de Minas y Energía aclaró que esta iniciativa técnica y paulatina se alinea con los parámetros globales para adoptar decisiones fundamentadas sobre el porvenir del sector. Según el Gobierno, esa estrategia busca fortalecer la seguridad energética frente al aumento de la demanda y mitigar los impactos de futuras contingencias ambientales.

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¿Cómo planea ese país latinoamericano usar la energía nuclear frente a El Niño?

Colombia presentó ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) una hoja de ruta institucional y regulatoria en Viena. Esta iniciativa busca la posible incorporación de la nucleoelectricidad en su matriz energética mediante un enfoque gradual respaldado por evidencia técnica. El proyecto pretende articular la cooperación internacional para robustecer la infraestructura energética del país sudamericano.

Según el Gobierno de Gustavo Petro, el objetivo principal radica en diversificar los recursos nacionales y mitigar la vulnerabilidad ante crisis climáticas extremas. En específico, se busca proteger al sistema eléctrico de los efectos del fenómeno de El Niño, que suele perjudicar la generación hidroeléctrica tradicional. La meta es consolidar un suministro confiable frente a las anomalías meteorológicas.

La estrategia comprende el acompañamiento técnico del organismo para potenciar las capacidades regulatorias, científicas y tecnológicas locales. El plan evalúa de forma responsable la viabilidad de este recurso como complemento de otras fuentes limpias. Al respecto, las autoridades internacionales afirmaron que "este proceso no implica competencia entre tecnologías, sino una estrategia de largo plazo para garantizar seguridad y sostenibilidad energética".

¿Cuál es el futuro de la legislación nuclear en Colombia tras el respaldo del OIEA?

El Congreso de la República tramita un proyecto de ley nuclear orientado a establecer un marco legal para el uso seguro y pacífico de estas tecnologías en la nación. La iniciativa legislativa busca estructurar un sistema regulatorio robusto que cree la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, entidad que supervisará y controlará dichas actividades civiles. No obstante, el trámite enfrenta un panorama complejo en el Legislativo, donde la propuesta quedó detenida en la Comisión Primera del Senado por falta de quórum, incidente que frenó su avance en un momento clave del proceso.

Actualmente, restan solo dos debates para que el articulado se convierta en legislación oficial, pero su evolución depende de la asistencia de los parlamentarios. Ante esta parálisis, diversos sectores enfatizan que la aprobación de la ley es crucial para dar certeza jurídica y técnica a la ruta nuclear del país, por lo que exigen retomar la discusión antes de que concluya el actual periodo legislativo.

Si la propuesta prospera en las cámaras, el paso posterior comprende la sanción presidencial y la aplicación progresiva de las políticas diseñadas. Este avance consolidará directrices compatibles con los esfuerzos técnicos que el Gobierno desarrolla junto al OIEA. De este modo, el territorio nacional quedará listo para evaluar, a mediano plazo, la inclusión de proyectos de esta índole dentro de su matriz energética.