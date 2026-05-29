Rebeca Escribens sorprende al interrumpir transmisión de 'América hoy' por Simulacro Nacional: "Tenemos que hacer un alto"

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La conductora Rebeca Escribens sorprendió a los televidentes de 'América hoy' al detener la transmisión en vivo del programa luego de que sonara la alarma del Simulacro Nacional Multipeligro 2026, realizado este 29 de mayo. El magazine se encontraba rindiendo homenaje a Makuko Gallardo por los 21 años de su fallecimiento, junto a varios artistas invitados, cuando la fuerte sirena interrumpió el desarrollo habitual del espacio televisivo.

En medio del desconcierto, la actriz de 48 años tomó la palabra y pidió a todos los presentes mantener la calma y evacuar el área siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de ejercicios preventivos. “Tenemos que hacer un alto a la transmisión de ‘América hoy’ porque son las 10:00 a. m., vamos a proceder como corresponde con el simulacro”, expresó la conductora en vivo, mientras Janet Barboza, Edson Dávila y los artistas invitados abandonaban el set.

Conductores de ‘América hoy’ evacuaron el set tras activarse la alarma

Luego del anuncio realizado por Rebeca Escribens, todos los integrantes del programa comenzaron a evacuar ordenadamente el estudio de televisión. Mientras las cámaras continuaban transmitiendo en vivo cada momento, Janet Barboza permaneció unos segundos más dentro del set para brindar recomendaciones de seguridad a los televidentes que seguían el simulacro desde sus hogares.

“Lo primero que tenemos que hacer en este momento es guardar la calma absoluta y ponernos a buen recaudo, ya sea en una columna o en un lugar que haya identificado en su casa”, manifestó la popular 'Rulitos', enfatizando la importancia de actuar con serenidad durante situaciones de emergencia.

Las cámaras de 'América hoy' acompañaron a los presentadores y artistas invitados durante todo el recorrido hasta el punto de reunión, donde ya se encontraban otras personas siguiendo el protocolo de seguridad. Una vez en el exterior, todos se ubicaron dentro del círculo previamente marcado para este tipo de emergencias.