Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan en el duelo más atractivo de la jornada. Foto: Liga 1/composición LR

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan en el duelo más atractivo de la jornada. Foto: Liga 1/composición LR

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Inicia una nueva jornada en la Liga 1 2026. Alianza Lima se mantiene como líder del campeonato tras conseguir un triunfazo por 1-0 ante Cienciano en Cusco. Los Chankas es el único equipo que puede alcanzar a los blanquiazules y tendrá la chance de hacerlo este sábado. Ambas escuadras se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva en el duelo más atractivo de la fecha.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Previo al inicio de la fecha 16, Alianza Lima se mantiene como único líder del Torneo Apertura con 36 puntos. Los Chankas tienen la posibilidad de llegar al primer lugar si vencen a los blanquiazules en Matute.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 15 11 +19 36 2. Los Chankas 15 10 +7 33 3. Cienciano 15 9 +11 29 4. Universitario 15 7 +8 25 5. Melgar 15 7 +7 24 6. Deportivo Garcilaso 15 6 0 22 7. Cusco FC 15 6 -5 21 8. Alianza Atlético 15 5 +4 20 9. ADT 15 5 +3 20 10. Comerciantes Unidos 15 5 -1 20 11. CD Moquegua 15 5 -6 17 12. Sporting Cristal 15 4 -2 16 13. UTC 15 4 -5 16 14. Sport Boys 15 4 -5 16 15. FC Cajamarca 15 4 -5 15 16. Sport Huancayo 15 4 -9 15 17. Juan Pablo II 15 4 -15 15 18. Atlético Grau 15 3 -6 13

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 16 del Torneo Apertura

Así se jugará la jornada 16 del campeonato peruano. Juan Pablo II y Melgar abrirán la fecha en Chongoyape. El sábado, Universitario visitará a CD Moquegua, mientras que Alianza Lima recibirá a Los Chankas en Matute en el partido más atractivo del fin de semana. Sporting Cristal y ADT se enfrentarán este domingo en el Estadio Alberto Gallardo.

Viernes 22 de mayo

Juan Pablo II vs Melgar | Hora: 3.00 p. m.

Sábado 23 de mayo

CD Moquegua vs Universitario | Hora: 12.45 p. m.

UTC vs Sport Boys | Hora: 3.00 p. m.

Cusco FC vs Atlético Grau | Hora: 5.15 p. m.

Alianza Lima vs Los Chankas | Hora: 8.30 p. m.

Domingo 24 de mayo

Sporting Cristal vs ADT | Hora: 11.00 a. m.

Sport Huancayo vs Cienciano | Hora: 1.15 p. m.

Alianza Atlético vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.

Lunes 25 de mayo

Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso | Hora: 3.30 p. m.

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los encuentros de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

Alejandro Hohberg, Hernán Barcos y Carlos Garcés son los máximos goleadores del Torneo Apertura.