Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura
Alianza Lima podría ganar el Torneo Apertura este fin de semana cuando enfrente a Los Chankas en Matute. Mira cómo marcha la clasificación en el campeonato peruano.
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Inicia una nueva jornada en la Liga 1 2026. Alianza Lima se mantiene como líder del campeonato tras conseguir un triunfazo por 1-0 ante Cienciano en Cusco. Los Chankas es el único equipo que puede alcanzar a los blanquiazules y tendrá la chance de hacerlo este sábado. Ambas escuadras se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva en el duelo más atractivo de la fecha.
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Previo al inicio de la fecha 16, Alianza Lima se mantiene como único líder del Torneo Apertura con 36 puntos. Los Chankas tienen la posibilidad de llegar al primer lugar si vencen a los blanquiazules en Matute.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|15
|11
|+19
|36
|2.
|Los Chankas
|15
|10
|+7
|33
|3.
|Cienciano
|15
|9
|+11
|29
|4.
|Universitario
|15
|7
|+8
|25
|5.
|Melgar
|15
|7
|+7
|24
|6.
|Deportivo Garcilaso
|15
|6
|0
|22
|7.
|Cusco FC
|15
|6
|-5
|21
|8.
|Alianza Atlético
|15
|5
|+4
|20
|9.
|ADT
|15
|5
|+3
|20
|10.
|Comerciantes Unidos
|15
|5
|-1
|20
|11.
|CD Moquegua
|15
|5
|-6
|17
|12.
|Sporting Cristal
|15
|4
|-2
|16
|13.
|UTC
|15
|4
|-5
|16
|14.
|Sport Boys
|15
|4
|-5
|16
|15.
|FC Cajamarca
|15
|4
|-5
|15
|16.
|Sport Huancayo
|15
|4
|-9
|15
|17.
|Juan Pablo II
|15
|4
|-15
|15
|18.
|Atlético Grau
|15
|3
|-6
|13
Partidos de la Liga 1 2026: fecha 16 del Torneo Apertura
Así se jugará la jornada 16 del campeonato peruano. Juan Pablo II y Melgar abrirán la fecha en Chongoyape. El sábado, Universitario visitará a CD Moquegua, mientras que Alianza Lima recibirá a Los Chankas en Matute en el partido más atractivo del fin de semana. Sporting Cristal y ADT se enfrentarán este domingo en el Estadio Alberto Gallardo.
Viernes 22 de mayo
- Juan Pablo II vs Melgar | Hora: 3.00 p. m.
Sábado 23 de mayo
- CD Moquegua vs Universitario | Hora: 12.45 p. m.
- UTC vs Sport Boys | Hora: 3.00 p. m.
- Cusco FC vs Atlético Grau | Hora: 5.15 p. m.
- Alianza Lima vs Los Chankas | Hora: 8.30 p. m.
Domingo 24 de mayo
- Sporting Cristal vs ADT | Hora: 11.00 a. m.
- Sport Huancayo vs Cienciano | Hora: 1.15 p. m.
- Alianza Atlético vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.
Lunes 25 de mayo
- Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso | Hora: 3.30 p. m.
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¿Cómo ver la Liga 1 2026?
La transmisión de todos los encuentros de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.
Tabla de goleadores de la Liga 1 2026
Alejandro Hohberg, Hernán Barcos y Carlos Garcés son los máximos goleadores del Torneo Apertura.
|Jugador
|Club
|Goles
|Alejandro Hohberg
|Cienciano
|9
|Hernán Barcos
|FC Cajamarca
|9
|Carlos Garcés
|Cienciano
|9
|Eryc Castillo
|Alianza Lima
|8
|Facundo Callejo
|Cusco
|8