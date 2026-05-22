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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura

Alianza Lima podría ganar el Torneo Apertura este fin de semana cuando enfrente a Los Chankas en Matute. Mira cómo marcha la clasificación en el campeonato peruano.

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan en el duelo más atractivo de la jornada. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan en el duelo más atractivo de la jornada. Foto: Liga 1/composición LR
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Inicia una nueva jornada en la Liga 1 2026. Alianza Lima se mantiene como líder del campeonato tras conseguir un triunfazo por 1-0 ante Cienciano en Cusco. Los Chankas es el único equipo que puede alcanzar a los blanquiazules y tendrá la chance de hacerlo este sábado. Ambas escuadras se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva en el duelo más atractivo de la fecha.

PUEDES VER: DT de Cienciano procederá legalmente contra Mr. Peet por sus declaraciones: "Atentan contra mi honor"

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Previo al inicio de la fecha 16, Alianza Lima se mantiene como único líder del Torneo Apertura con 36 puntos. Los Chankas tienen la posibilidad de llegar al primer lugar si vencen a los blanquiazules en Matute.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1511+1936
2.Los Chankas1510+733
3.Cienciano159+1129
4.Universitario157+825
5.Melgar157+724
6.Deportivo Garcilaso156022
7.Cusco FC156-521
8.Alianza Atlético155+420
9.ADT155+320
10.Comerciantes Unidos155-120
11.CD Moquegua155-617
12.Sporting Cristal154-216
13.UTC154-516
14.Sport Boys154-516
15.FC Cajamarca154-515
16.Sport Huancayo154-915
17.Juan Pablo II154-1515
18.Atlético Grau153-613

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 16 del Torneo Apertura

Así se jugará la jornada 16 del campeonato peruano. Juan Pablo II y Melgar abrirán la fecha en Chongoyape. El sábado, Universitario visitará a CD Moquegua, mientras que Alianza Lima recibirá a Los Chankas en Matute en el partido más atractivo del fin de semana. Sporting Cristal y ADT se enfrentarán este domingo en el Estadio Alberto Gallardo.

Viernes 22 de mayo

  • Juan Pablo II vs Melgar | Hora: 3.00 p. m.

Sábado 23 de mayo

  • CD Moquegua vs Universitario | Hora: 12.45 p. m.
  • UTC vs Sport Boys | Hora: 3.00 p. m.
  • Cusco FC vs Atlético Grau | Hora: 5.15 p. m.
  • Alianza Lima vs Los Chankas | Hora: 8.30 p. m.

Domingo 24 de mayo

  • Sporting Cristal vs ADT | Hora: 11.00 a. m.
  • Sport Huancayo vs Cienciano | Hora: 1.15 p. m.
  • Alianza Atlético vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.

Lunes 25 de mayo

  • Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso | Hora: 3.30 p. m.

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¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los encuentros de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

Alejandro Hohberg, Hernán Barcos y Carlos Garcés son los máximos goleadores del Torneo Apertura.

JugadorClubGoles
Alejandro HohbergCienciano9
Hernán BarcosFC Cajamarca9
Carlos GarcésCienciano9
Eryc CastilloAlianza Lima8
Facundo CallejoCusco8
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