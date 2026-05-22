HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     
EN VIVO

César Acuña culpa a la prensa de su fracaso, Urresti reaparece y Yonhy Lescano en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Laura Huarcayo habla tras ser ampayada de la mano con Carlos Alcántara y revela qué relación tienen: “Lo quiero mucho”

La conductora Laura Huarcayo reapareció tras ser captada en actitudes cariñosas con Cachín Alcántara durante el concierto de Ed Sheeran.

'Magaly TV: la firme' lanzó inéditas imágenes entre Laura Huarcayo y Carlos Alcántara. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
'Magaly TV: la firme' lanzó inéditas imágenes entre Laura Huarcayo y Carlos Alcántara. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Laura Huarcayo se pronunció tras el ampay que protagonizó junto a Carlos Alcántara, luego de que ambos fueran captados tomados de la mano durante el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional, en una escena que muchos interpretaron como la de una pareja. Además, las imágenes muestran momentos de cercanía entre ambos, como cuando el actor la toma de la cintura y ambos se hablan al oído en medio del evento.

Las imágenes, emitidas por 'Magaly TV: la firme', desataron revuelo en redes sociales y despertaron rumores de un posible romance en la farándula. Esto, pese a que Cachín es visto cada fin de semana con diferentes mujeres en discotecas, mientras que la conductora de 'Mande quien mande' reveló tiempo atrás que desea volver a enamorarse tras su divorcio del empresario Dimitri Karagounis.

PUEDES VER: Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son ampayados muy cariñosos en concierto de Ed Sheeran y Magaly Medina lanza inéditas imágenes

lr.pe

Laura Huarcayo niega tener una relación sentimental con Carlos Alcántara

Las cámaras de América Espectáculos abordaron a Laura Huarcayo para preguntarle directamente sobre las imágenes en las que aparece con Carlos Alcántara. La presentadora aclaró que no tiene ninguna relación con el exintegrante de 'Pataclaún' y aseguró que entre ambos solo existe una amistad de 23 años.

“Fuimos un grupo, todo fue muy bonito. Tenemos una amistad de hace 23 años. Justo ayer conversábamos que tanto tiempo ha pasado. Empezamos en ‘Lima Limón’, y nada, es muy grato compartir con ‘Cachín’. Yo lo quiero mucho”, señaló sonriente Huarcayo, de 51 años.

Además, fue consultada sobre las imágenes del actor de 'La gran sangre' junto a diferentes mujeres cada fin de semana tras separarse de su esposa Jossie Lindley. “(Han visto la foto (de ustedes) en redes y dicen que el fin de semana está con Yidda y ahora con Laura) consultó el reportero, a lo que la ex-Miss Perú volvió a dejar en claro que entre ambos solo hay amistad. “Somos amigos”.

PUEDES VER: Actriz mexicana le hace desplante a Laura Huarcayo y la rechaza al momento de despedirse en vivo

lr.pe

Magaly Medina no cree en romance entre Laura Huarcayo y Carlos Alcántara

Tras emitir el ampay en su programa, Magaly Medina dio su opinión sobre las imágenes de Laura Huarcayo y Carlos Alcántara y aseguró que no cree que entre ambos exista un romance. Según la conductora, todo formaría parte de una estrategia de marketing para promocionar 'Mande quien mande', que conduce la exmodelo.

“Entonces, yo no sé si es una campaña de promoción de Laura Huarcayo, parte de su marketing personal, aparecer con un personaje que está tan mediático, que está en la cresta de la ola ahorita, aparecer de la mano de él. No sé si es: ‘Oye, vamos a aparecer de la mano y dar que hablar, cosa que así me salpica un poco de tu brillo, un poco de lo mediático que estás’”, expresó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son ampayados muy cariñosos en concierto de Ed Sheeran y Magaly Medina lanza inéditas imágenes

Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son ampayados muy cariñosos en concierto de Ed Sheeran y Magaly Medina lanza inéditas imágenes

LEER MÁS
Laura Huarcayo rompe su silencio tras desplante en vivo de actriz mexicana Stephanie Salas: "Sentí que estaba un poquito incómoda"

Laura Huarcayo rompe su silencio tras desplante en vivo de actriz mexicana Stephanie Salas: "Sentí que estaba un poquito incómoda"

LEER MÁS
Actriz mexicana le hace desplante a Laura Huarcayo y la rechaza al momento de despedirse en vivo

Actriz mexicana le hace desplante a Laura Huarcayo y la rechaza al momento de despedirse en vivo

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras verla dormir junto a Renato Rossini Jr. en La granja VIP’: “No merezco ser la burla”

Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras verla dormir junto a Renato Rossini Jr. en La granja VIP’: “No merezco ser la burla”

LEER MÁS
Koky Belaúnde impacta al confesar por primera vez que tiene esposa y viven juntos: "Tenemos una relación tan bonita"

Koky Belaúnde impacta al confesar por primera vez que tiene esposa y viven juntos: "Tenemos una relación tan bonita"

LEER MÁS
Dueño de Corazón Serrano expone la insólita razón por la que se retiraron del Vibra Perú 2026: “Teníamos una incomodidad bastante grande”

Dueño de Corazón Serrano expone la insólita razón por la que se retiraron del Vibra Perú 2026: “Teníamos una incomodidad bastante grande”

LEER MÁS
Exnovio de Adolfo Aguilar le exige que le pague tras enterarse de que consiguió trabajo en ‘La granja vip’ y expone chats

Exnovio de Adolfo Aguilar le exige que le pague tras enterarse de que consiguió trabajo en ‘La granja vip’ y expone chats

LEER MÁS
Figura de La Voz Perú enfrenta críticas tras incidente que dejó herido a trabajador

Figura de La Voz Perú enfrenta críticas tras incidente que dejó herido a trabajador

LEER MÁS
Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025