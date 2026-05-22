Laura Huarcayo habla tras ser ampayada de la mano con Carlos Alcántara y revela qué relación tienen: “Lo quiero mucho”

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Laura Huarcayo se pronunció tras el ampay que protagonizó junto a Carlos Alcántara, luego de que ambos fueran captados tomados de la mano durante el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional, en una escena que muchos interpretaron como la de una pareja. Además, las imágenes muestran momentos de cercanía entre ambos, como cuando el actor la toma de la cintura y ambos se hablan al oído en medio del evento.

Las imágenes, emitidas por 'Magaly TV: la firme', desataron revuelo en redes sociales y despertaron rumores de un posible romance en la farándula. Esto, pese a que Cachín es visto cada fin de semana con diferentes mujeres en discotecas, mientras que la conductora de 'Mande quien mande' reveló tiempo atrás que desea volver a enamorarse tras su divorcio del empresario Dimitri Karagounis.

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Laura Huarcayo niega tener una relación sentimental con Carlos Alcántara

Las cámaras de América Espectáculos abordaron a Laura Huarcayo para preguntarle directamente sobre las imágenes en las que aparece con Carlos Alcántara. La presentadora aclaró que no tiene ninguna relación con el exintegrante de 'Pataclaún' y aseguró que entre ambos solo existe una amistad de 23 años.

“Fuimos un grupo, todo fue muy bonito. Tenemos una amistad de hace 23 años. Justo ayer conversábamos que tanto tiempo ha pasado. Empezamos en ‘Lima Limón’, y nada, es muy grato compartir con ‘Cachín’. Yo lo quiero mucho”, señaló sonriente Huarcayo, de 51 años.

Además, fue consultada sobre las imágenes del actor de 'La gran sangre' junto a diferentes mujeres cada fin de semana tras separarse de su esposa Jossie Lindley. “(Han visto la foto (de ustedes) en redes y dicen que el fin de semana está con Yidda y ahora con Laura) consultó el reportero, a lo que la ex-Miss Perú volvió a dejar en claro que entre ambos solo hay amistad. “Somos amigos”.

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Magaly Medina no cree en romance entre Laura Huarcayo y Carlos Alcántara

Tras emitir el ampay en su programa, Magaly Medina dio su opinión sobre las imágenes de Laura Huarcayo y Carlos Alcántara y aseguró que no cree que entre ambos exista un romance. Según la conductora, todo formaría parte de una estrategia de marketing para promocionar 'Mande quien mande', que conduce la exmodelo.

“Entonces, yo no sé si es una campaña de promoción de Laura Huarcayo, parte de su marketing personal, aparecer con un personaje que está tan mediático, que está en la cresta de la ola ahorita, aparecer de la mano de él. No sé si es: ‘Oye, vamos a aparecer de la mano y dar que hablar, cosa que así me salpica un poco de tu brillo, un poco de lo mediático que estás’”, expresó.