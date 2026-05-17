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Melcochita asegura que su novia de 22 años no se aprovecha de él y que su amor es sincero: "Ella tiene más plata que yo"

Melcochita salió en defensa de Heidy Amado tras las críticas por su relación y aseguró que la joven de 22 años no busca beneficiarse económicamente de él, como todos aseguran.

Melcochita y Heidy Amado se llevan 67 años de diferencia. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/YouTube
Melcochita y Heidy Amado se llevan 67 años de diferencia. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/YouTube
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El romance entre Melcochita y Heidy Amado continúa generando comentarios debido a la marcada diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, el reconocido humorista peruano decidió responder públicamente a quienes cuestionan las verdaderas intenciones de su pareja, especialmente luego de las declaraciones del padre de la joven.

Durante una reciente entrevista concedida a Trome, Pablo Villanueva dejó en claro que mantiene una relación estable con la joven de 22 años y rechazó las versiones que señalan que ella estaría aprovechándose de su situación económica o mediática. El artista de 89 años aseguró que el vínculo sentimental se fortalece cada día.

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Melcochita cree en el amor que le tiene Heidy Amado, su 'enfermera'

Melcochita afirmó que confía plenamente en Heidy Amado y sostuvo que los sentimientos entre ambos son sinceros. El cómico peruano explicó que la joven cuenta con ingresos propios y negocios en Gamarra, motivo por el que descartó cualquier interés económico detrás de la relación. “No es cierto que ella se esté aprovechando de mí, porque tiene más plata que yo”, aseguró.

Las declaraciones del sonero nacional surgieron luego de que en redes sociales y programas de espectáculos se pusiera en duda la autenticidad de su romance con su 'enfermera'. Pese a ello, el intérprete aseguró que ambos atraviesan una etapa estable y que existe comprensión mutua dentro de la relación.

“Más bien, cada día estamos mejor, nos entendemos en todos los sentidos”, añadió el comediante, quien además descartó sentirse afectado por las críticas y comentarios que circulan alrededor de su vida sentimental.

Por su parte, Heidy Amado también defendió públicamente su romance con Melcochita. La joven señaló que sus sentimientos hacia el humorista son reales y remarcó que ha tomado la decisión de continuar con la relación pese a las opiniones negativas.

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Melcochita no hace caso a la oposición de su suegro

La polémica aumentó luego de que Miguel Amado, padre de Heidy Amado, expresara su rechazo a la relación sentimental de su hija con Melcochita. Durante su aparición en 'Magaly TV: la firme', el hombre calificó la situación como una “payasada” y aseguró no estar de acuerdo con el vínculo entre ambos.

“¿Qué papá va a estar de acuerdo con todo esto que está pasando?”, comentó el padre de la joven al referirse al mediático romance. Frente a ello, la pareja decidió mantenerse firme. Heidy Amado reveló que ya conversó con su padre y, aunque entiende su postura, considera que tiene la madurez suficiente para tomar sus propias decisiones sentimentales.

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