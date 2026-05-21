Toma de San Marcos: estudiantes alertan posible ingreso de matones y convocan a plantón urgente

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La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), el gremio que representa a los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), denunció que ha recibido información del posible ingreso de matones esta noche al campus universitario, en medio de la toma estudiantil y la falta de diálogo por parte de las autoridades universitarias.

Los hombres buscarían liberar el recinto de cara a la sesión de la Asamblea Universitaria que se realizará el viernes 22 de mayo, incluso a costa de agredir a los estudiantes, quienes permanecen en el interior como parte de una medida de lucha que surgió en rechazo a un proyecto de ley del Congreso que permitía la reelección inmediata de autoridades universitarias, como la rectora sanmarquina Jerí Ramón.

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Alertan a autoridades por posible ataque

La FUSM denunció esta situación como un atentado contra la vida y la integridad física de sus compañeros y pidió que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y otras instituciones competentes adopten las medidas de prevención correspondientes.

Asimismo, responsabilizan de cualquier desenlace fatal a las autoridades universitarias que —según afirman— hasta el momento no establecen la mesa de diálogo que han requerido desde el inicio de su medida de lucha, en la que también exigen elecciones presenciales del rectorado y de los representantes estudiantiles, así como la reducción de la valla electoral para acceder a los escaños del Consejo Universitario.

Convocan a plantón de comunidad sanmarquina

Frente a esta alerta, la FUSM llamó a los estudiantes, padres de familia, docentes, trabajadores y a la sociedad civil en general a sumarse a la toma estudiantil del campus para impedir que se concrete este presunto atentado contra los estudiantes. La convocatoria es a partir de las 7.30 p. m. de este jueves 21 de mayo en la nueva puerta 2 de la universidad.

De momento, no existe diálogo entre las autoridades universitarias y el grupo de estudiantes que sostiene la toma. Además, recientemente, los miembros del Comité Electoral de San Marcos presentaron su renuncia alegando un presunto intento de injerencia en sus funciones por parte de actores políticos, lo que obligaría a convocar a nuevos comicios que podrían tardar varios meses, mientras la rectora Ramón se mantiene en el cargo.