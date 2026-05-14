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Melcochita volvió a acaparar los reflectores durante su participación en el programa 'Magaly TV: la firme'. El humorista, quien estuvo acompañado de su joven pareja Heidy Amado, decidió aclarar los rumores sobre su vida privada, especialmente las afirmaciones sobre el uso de medicamentos para mantener intimidad.

Este tema había causado gran revuelo en una edición anterior del mismo programa. Pablo Villanueva negó categóricamente que utilice la llamada 'pastillita azul' (Viagra), como se había especulado. El cómico, conocido por su característico humor, aprovechó la oportunidad para preguntar directamente a su novia, de 22 años, cómo se siente con él.

Melcochita niega usar Viagra y su pareja lo defiende

La intimidad de Melcochita fue nuevamente abordada cuando el humorista decidió preguntar a Heidy Amado frente a las cámaras del programa de Magaly Medina. La pregunta fue clara y directa: “¿Yo tomo esas pastillas?”

La respuesta de Heidy fue rotunda: aseguró que su actual pareja no recurre a la ayuda de Viagra y que, además, se siente totalmente cómoda y feliz en su relación con él. Este intercambio dejó en evidencia la confianza y complicidad que existe entre ambos, a pesar de las versiones de su expareja.

La joven de 22 años no solo desmintió las acusaciones, sino que también dejó claro que la relación va más allá de su vida privada. En todo momento, expresó que se siente plena y feliz al lado de Melcochita, sin que ninguna preocupación afecte su vínculo emocional y sentimental. “Me siento bien, te soy sincera, en todos los aspectos”, aseguró Amado.

Monserrat Seminario aseguró que Melcochita utiliza Viagra en la intimidad

La polémica comenzó cuando Monserrat Seminario, expareja de Melcochita, habló públicamente sobre la vida íntima del cómico. En una de sus apariciones anteriores en el programa 'Magaly TV: la firme', la piurana sorprendió a la audiencia al revelar detalles sobre el sonero y asegurar que recurría frecuentemente a la 'pastilla azul'.

Según las declaraciones de Seminario, el comediante tomaría dos pastillas de este medicamento a la vez, lo que la preocupaba enormemente, ya que temía que su expareja pudiera poner en riesgo su salud debido a los posibles efectos secundarios, especialmente por su edad avanzada.

“Yo lo único que pido es que no tome mucho Viagra. Él se toma dos de una, le puede dar un infarto”, comentó Monserrat, mostrando su preocupación por la salud de Melcochita y su bienestar.