Melcochita comete terrible error al llamar Monserrat a su nueva pareja Heidy Amado y ella lo confronta: "¿Qué me has dicho? No me confundas"
El humorista peruano Melcochita protagonizó un incómodo momento al confundir a su pareja actual, Heidy Amado, con su expareja Monserrat Seminario durante una entrevista en vivo.
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El humorista peruano Melcochita continúa en la atención mediática no solo por su trayectoria en la comedia, sino también por los momentos inesperados que protagoniza en televisión. Reconocido por su estilo desenfadado y su larga carrera de más de cinco décadas, Pablo Villanueva mantiene una presencia constante en programas de entretenimiento, donde su personalidad provoca tanto risas como comentarios virales en redes sociales.
Recientemente, el comediante ha retomado su vida sentimental tras su divorcio, lo que despertó la curiosidad del público sobre su relación con Heidy Amado. Con 22 años, la joven se ha convertido en figura mediática por su relación con el sonero, la cual ha desatado comentarios divididos en redes.
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Melcochita se confunde y le dice "Monserrat" a su novia Heidy Amado
Pablo Villanueva protagonizó un divertido y embarazoso episodio durante una entrevista para el programa 'Día D'. Mientras hablaba sobre su nueva etapa sentimental y los temas legales pendientes tras el fin de su matrimonio, Melcochita mencionó de manera equivocada el nombre de su expareja, Monserrat Seminario, al referirse a su actual novia, Heidy Amado.
El lapsus ocurrió en vivo cuando el comediante exclamó: “¡Monserrat!”, y de inmediato trató de corregirse, diciendo: “Monserrat, digo que es la...”. La confusión provocó risas entre el equipo de producción y el reportero presente, quien bromeó: “No te confundas, no te confundas, suave, suave. No te vayas a confundir”.
El humorista, lejos de molestarse, explicó la razón de su error: “Es que a veces da esa vaina de acordarse de cosas. He vivido 17 años con la tía y siempre sale algo”, recordando la larga relación que mantuvo con la madre de sus últimas tres hijas.
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Heidy Amado responde ante confusión de Melcochita
Tras el incidente, Heidy Amado, de 22 años, reaccionó con humor, pero dejó claro que no deseaba ser confundida con la exesposa de Melcochita.
La joven expresó entre risas y sorpresa: “¿Qué pasó? ¿Qué me has dicho? ¡Me has confundido! No me confundas”, mostrando su postura firme, pero conciliadora ante la situación.