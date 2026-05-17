Heydi Amado, novia de 22 años de Melcochita, defiende su relación ante oposición de su padre: "Tomo mis propias decisiones"
El padre de Heydi Amado calificó de "payasada" y rechazó públicamente el romance entre su hija, de 22 años, y Melcochita, de 89. Tras ello, la joven reafirmó sus sentimientos hacia el humorista.
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Heydi Amado, la joven de 22 años que oficializó su relación con Pablo Villanueva, Melcochita, de 89, se mantiene firme en sus sentimientos hacia el cómico. Desde que Monserrat Seminario encendió los rumores sobre un posible vínculo entre su examiga y su expareja, ambos han estado en el centro de la polémica por su gran diferencia de edad.
La controversia se intensificó cuando confirmaron su romance en televisión nacional y el padre de Heydi se pronunció públicamente en contra de este en 'Magaly TV: la firme' y cuestionó al humorista por haberse fijado en su hija. “Para mí, esto es una payasada y no estoy de acuerdo para nada, obviamente que no. ¿Qué papá va a estar de acuerdo con todo esto que está pasando?”, manifestó con indignación en el programa de la popular ‘Urraca’.
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Heydi Amado defiende su romance con Melcochita
Frente a las declaraciones de su padre, Heydi Amado respondió con firmeza y aseguró que lograron conversar sobre el tema, lo que permitió que él aceptara su postura. “Vi lo que mi papá dijo y puede que no esté de acuerdo, pero hemos conversado y respeta mi decisión”, manifestó a Trome.
La joven de 22 años recalcó que tiene plena autonomía sobre su vida y que nadie puede decidir por ella. “Soy una mujer adulta y tomo mis propias decisiones”, agregó, dejando en claro que no permitirá que las críticas afecten su relación.
Además, la novia de Melcochita sostuvo que confía en la autenticidad de lo que siente por Pablo Villanueva y en lo que él siente por ella. “Mis sentimientos hacia él son sinceros y también los suyos hacia mí, nos está yendo bien y no le hacemos caso a los malos comentarios”, sentenció, reafirmando que su vínculo con el cómico, pese a la diferencia de 67 años, se mantiene sólido.