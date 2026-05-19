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Monserrat Seminario lanzó fuertes declaraciones contra Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, luego de que oficializara su romance con Heydi Amado, una joven de 22 años, quien anteriormente convivía con la familia y era considerada cercana a sus hijas. La aún esposa del cómico de 89 años aseguró que la joven tendría control sobre las cuentas bancarias del humorista y que, desde su separación, él no estaría cumpliendo por completo con sus responsabilidades económicas hacia sus menores hijas.

“Nos separamos hace cuatro meses y solo ha depositado un mes. Solo está pagando el alquiler de la casa y del colegio. Si está facturando, pues que facture bien y que les compre sus cosas a mis hijas porque les está negando todo. Ahora, su chibola es la que maneja sus cuentas y hace los depósitos”, declaró Monserrat a Trome.

Monserrat asegura que sus hijas podrían verse afectadas por la exposición de Melcochita

La aún esposa de Melcochita también cuestionó la actitud del cómico frente a sus responsabilidades como padre. Según contó, el artista no mantiene comunicación constante con sus hijas y no mediría las consecuencias de la exposición mediática de su nueva relación sentimental. Monserrat explicó que sus menores hijas podrían verse perjudicadas emocionalmente debido a los comentarios y críticas que circulan en redes sociales y programas de espectáculos.

“Uno puede hacer lo que quiera con su vida, pero es un padre ausente. Tengo unas niñas de 12, 15 y 16 años y no se da cuenta de que el bullying existe. No quiero que mis hijas sean el hazmerreír de las cosas que hace su padre”, expresó indignada. Asimismo, señaló que Melcochita ahora aparece constantemente en programas de televisión y pódcast mostrando públicamente su romance con Heydi Amado, situación que, según ella, expone innecesariamente a toda la familia.

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Monserrat cuestiona las intenciones de la joven pareja de Melcochita

Monserrat Seminario dejó claro que no tendría interés en retomar su relación con Melcochita y afirmó que su molestia principal está relacionada con el bienestar de sus hijas. Incluso, lanzó duros calificativos contra la joven pareja del humorista, al insinuar que estaría interesada únicamente en el dinero del artista peruano.

“No las llama. Todo el mundo me dice que estoy despechada, pero a mí me importa un pepino lo que haga ese hombre con su vida. Él escogió irse con una chibola que solo lo ve como cajero automático”, comentó. Además, lanzó una dura crítica hacia el cómico por la diferencia de edad en su nueva relación: “Es una persona de 90 años haciendo el ridículo, déjalo, que esa ilusión se le va a acabar muy rápido. Eso es amor al chicharrón, no al chancho. Es un viejo ridículo que no se da cuenta del daño que les está haciendo a mis hijas”, sentenció.