HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Monserrat Seminario lanza advertencia tras romance de Melcochita con joven de 22 años: “Su chibola es la que maneja sus cuentas”

La aún esposa de Melcochita aseguró que, desde su separación, no cumple por completo con la manutención de sus hijas y afirmó que la joven de 22 años sería quien actualmente administra sus cuentas bancarias.

Monserrat Seminario lanza acusaciones contra Melcochita. Foto: composición LR/difusión
Monserrat Seminario lanza acusaciones contra Melcochita. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Monserrat Seminario lanzó fuertes declaraciones contra Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, luego de que oficializara su romance con Heydi Amado, una joven de 22 años, quien anteriormente convivía con la familia y era considerada cercana a sus hijas. La aún esposa del cómico de 89 años aseguró que la joven tendría control sobre las cuentas bancarias del humorista y que, desde su separación, él no estaría cumpliendo por completo con sus responsabilidades económicas hacia sus menores hijas.

“Nos separamos hace cuatro meses y solo ha depositado un mes. Solo está pagando el alquiler de la casa y del colegio. Si está facturando, pues que facture bien y que les compre sus cosas a mis hijas porque les está negando todo. Ahora, su chibola es la que maneja sus cuentas y hace los depósitos”, declaró Monserrat a Trome.

PUEDES VER: Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

lr.pe

Monserrat asegura que sus hijas podrían verse afectadas por la exposición de Melcochita

La aún esposa de Melcochita también cuestionó la actitud del cómico frente a sus responsabilidades como padre. Según contó, el artista no mantiene comunicación constante con sus hijas y no mediría las consecuencias de la exposición mediática de su nueva relación sentimental. Monserrat explicó que sus menores hijas podrían verse perjudicadas emocionalmente debido a los comentarios y críticas que circulan en redes sociales y programas de espectáculos.

“Uno puede hacer lo que quiera con su vida, pero es un padre ausente. Tengo unas niñas de 12, 15 y 16 años y no se da cuenta de que el bullying existe. No quiero que mis hijas sean el hazmerreír de las cosas que hace su padre”, expresó indignada. Asimismo, señaló que Melcochita ahora aparece constantemente en programas de televisión y pódcast mostrando públicamente su romance con Heydi Amado, situación que, según ella, expone innecesariamente a toda la familia.

PUEDES VER: Melcochita enfurece contra Monserrat Seminario y revela que no le quiere dar el divorcio por su nueva relación con joven de 22 años

lr.pe

Monserrat cuestiona las intenciones de la joven pareja de Melcochita

Monserrat Seminario dejó claro que no tendría interés en retomar su relación con Melcochita y afirmó que su molestia principal está relacionada con el bienestar de sus hijas. Incluso, lanzó duros calificativos contra la joven pareja del humorista, al insinuar que estaría interesada únicamente en el dinero del artista peruano.

“No las llama. Todo el mundo me dice que estoy despechada, pero a mí me importa un pepino lo que haga ese hombre con su vida. Él escogió irse con una chibola que solo lo ve como cajero automático”, comentó. Además, lanzó una dura crítica hacia el cómico por la diferencia de edad en su nueva relación: “Es una persona de 90 años haciendo el ridículo, déjalo, que esa ilusión se le va a acabar muy rápido. Eso es amor al chicharrón, no al chancho. Es un viejo ridículo que no se da cuenta del daño que les está haciendo a mis hijas”, sentenció.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

LEER MÁS
Melcochita comete terrible error al llamar Monserrat a su nueva pareja Heidy Amado y ella lo confronta: "¿Qué me has dicho? No me confundas"

Melcochita comete terrible error al llamar Monserrat a su nueva pareja Heidy Amado y ella lo confronta: "¿Qué me has dicho? No me confundas"

LEER MÁS
Melcochita enfurece contra Monserrat Seminario y revela que no le quiere dar el divorcio por su nueva relación con joven de 22 años

Melcochita enfurece contra Monserrat Seminario y revela que no le quiere dar el divorcio por su nueva relación con joven de 22 años

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025