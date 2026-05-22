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Samahara Lobatón llora en vivo al confesar que Youna es el amor de su vida sin saber que él ya había terminado la relación

Youna le había pedido matrimonio a Samahara Lobatón hace solo unos días; sin embargo, decidió terminar la relación tras ver las imágenes de su pareja junto a Renato Rossini Jr. echados en una cama durante 'La granja VIP'.

Samahara Lobatón y Youna cuentan con una hija en común. Foto: Composición LR/Tiktok/Panamericana.
Samahara Lobatón y Youna cuentan con una hija en común. Foto: Composición LR/Tiktok/Panamericana.
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Samahara Lobatón protagonizó desgarradoras imágenes en la última edición de 'La granja VIP' al admitir, entre lágrimas, que Youna, padre de su hija, es el amor de su vida. La escena ocurrió luego de que la influencer leyera una carta que el barbero, radicado en Estados Unidos, le envió como parte de una dinámica del reality.

Sin embargo, lo que la polémica influencer no sabía era que, horas antes de exponer públicamente sus sentimientos, Youna ya había anunciado el fin de su relación con ella a través de TikTok. Esto ocurrió después de que se difundieran imágenes en las que aparece acostada en una cama junto a Renato Rossini Jr., uno de los participantes del programa.

PUEDES VER: Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras verla dormir junto a Renato Rossini Jr. en La granja VIP’: “No merezco ser la burla”

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Samahara Lobatón confiesa que Youna es el amor de su vida

Luego de leer una emotiva carta que Youna le envió durante 'La granja VIP', Samahara Lobatón no pudo contener las lágrimas y le agradeció públicamente por acompañarla y apoyarla en todo momento, pese al difícil estado de salud que atraviesa el barbero, quien padece leucemia. Conmovida, la influencer le dedicó unas sentidas palabras frente a sus compañeros.

“A Youna decirle que es un hombre maravilloso, fuerte, y quien debería ser su bastón en este momento soy yo y terminó siendo él en el momento en que más lo necesitaba. No tengo palabras para decirle cuánto lo amo”, expresó inicialmente la creadora de contenido.

“Más allá de que sea mi pareja, creo que nosotros somos un equipo. Somos los papás de una hermosa niña. Y él me ha demostrado lo que verdaderamente es estar en las buenas y en las malas conmigo. Te amo, de verdad te amo”, expresó Samahara mientras los demás participantes del reality la miraban conmovidos.

PUEDES VER: Shirley Arica y Samahara Lobatón encaran a Pamela López tras desearle la muerte a Pati Lorena en ‘La granja VIP’: “Fue algo muy fuerte”

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Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Youna anunció el fin de su relación con Samahara Lobatón. Según explicó, tomó la decisión luego de ver las imágenes en las que la influencer aparece acostada en una cama junto a Renato Rossini Jr., quien había admitido tiempo atrás sentirse atraído por ella.

“Creo que no merezco ser la burla y las acciones de Samahara lastimosamente están haciendo que la gente se burle de mí porque siempre la he estado apoyando. En todo eso hay un límite y no me gusta la manera en la que me estoy sintiendo. Por eso, hoy decido dar un paso al costado a cualquier tipo de relación o que se me vincule con Samahara”, declaró el barbero.

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