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¡Juntos otra vez! Carlos Álvarez y Jorge Benavides regresan con el sketch del Padre Maritin y Alejandro Guerrero después de 17 años

Carlos Álvarez anunció su participación en dos sketches humorísticos del programa, prometiendo un contenido "picante". El regreso incluye el icónico sketch del Padre Maritín, tras 17 años de ausencia.


Jorge Benavides y Carlos Álvarez vuelven a la televisión con 'JB Noticias', generando gran expectativa entre los fans del humor peruano. Foto: difusión.
Jorge Benavides y Carlos Álvarez vuelven a la televisión con 'JB Noticias', generando gran expectativa entre los fans del humor peruano. Foto: difusión. | Foto: difusión.
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El retorno de Jorge Benavides y Carlos Álvarez a la televisión con 'JB Noticias' representa un hecho importante para el humor peruano. Este fin de semana, la recordada dupla volverá a reunirse en pantalla después de varios años separada, lo que genera expectativa y nostalgia entre sus seguidores, que aún piden el regreso de 'El especial del humor', espacio que marcó una época en la sátira política y social del país.

A través de sus redes sociales, Carlos Álvarez confirmó su participación en dos secuencias humorísticas en 'JB Noticias', programa sabatino de Panamericana Televisión. "He sido invitado a su programa, haremos dos sketches, así que va a estar picante", adelantó el excandidato a la presidencia del Perú.

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Jorge Benavides y Carlos Álvarez, ¡juntos otra vez!

Panamericana Televisión compartió un adelanto de la nueva edición de 'JB Noticias', donde se puede observar la química entre los comediantes. Uno de los momentos más esperados será el regreso, tras 17 años, del sketch del Padre Maritín y Alejandro Guerrero, personajes entrañables que formaron parte del repertorio clásico de la dupla.

Asimismo, Jorge Benavides y Carlos Álvarez estrenarán un sketch sobre el "debate presidencial" entre la Sra. K y Roberto Sanchiz. El reencuentro de los comediantes en Panamericana Televisión se podrá ver este sábado 23 de mayo a las 9.30 p. m., después de 'La granja VIP', y el domingo 24 de mayo a las 6.30 p. m. (horario especial por debate).

La noticia no solo representa una colaboración especial, sino que abre la puerta a nuevas oportunidades para que ambos artistas retomen una sociedad profesional que marcó época. Cuando fue consultado sobre volver a trabajar con Carlos Álvarez, Jorge Benavides expresó que se sintió cómodo.

"Ha sido una experiencia realmente maravillosa volverme a juntar con Carlos y sobre todo de revivir un sketch como el del Padre Maritín con Alejandro Guerrero después de 17 años. Lo más impresionante ha sido la fluidez que ha habido entre nosotros a la hora de grabar, como si lo hubiésemos hecho siempre. Incluso, hasta mejor", explicó Benavides.

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