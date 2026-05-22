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El mundo de los certámenes de belleza está en el ojo de la polémica luego de que la Miss Global Venezuela, Andrea del Val, denunciara al famoso estilista Giovanni Laguna por una presunta agresión física en Cannes, ciudad donde se realiza el famoso festival de cine. El maquillador es conocido en el mundo de las reinas de belleza por haber trabajado antes con Fátima Bosch, vigente Miss Universo 2025.

Las autoridades francesas investigan el caso e incluso detuvieron momentáneamente al estilista, a quien captaron mientras era escoltado por agentes policiales. Por su parte, la modelo venezolana mostró pruebas de cómo quedó su rostro tras la presunta agresión, además de exponer videos de una fuerte discusión entre ambos.

Miss Venezuela comparte pruebas de la presunta agresión de estilista

Andrea del Val compartió un video que rápidamente se hizo viral. En las imágenes se observa a la modelo reclamándole a Giovanni Laguna, quien aparece sentado en un sofá, por una discusión que tuvieron. "¿Qué, ninguno puede contigo?, ¿Por qué no vas a México a ver a tu amiga Fátima (Bosch)?", se le escucha decir a Miss Venezuela.

En otro clip se aprecia un fuerte intercambio verbal, marcado por insultos y acusaciones mutuas. Segundos después, la reina de belleza aparece con el rostro ensangrentado y responsabiliza directamente al estilista. "Esto lo hizo Giovanni Laguna. Felicitaciones, Giovanni. Eso era lo que quería, mostrar quién eres", expresa la modelo mientras realizaba una llamada de emergencia.

Miss Venezuela y estilista dan su versión de los hechos

Durante una entrevista con Telemundo, Andrea del Val afirmó que el conflicto con Giovanni Laguna se remonta a varios años atrás, a raíz de un problema relacionado con unas entradas cuando ella se preparaba para participar en un certamen internacional. Según relató la modelo, la tensión entre ambos volvió a surgir cuando coincidieron nuevamente en el festival de Cannes, donde compartían espacio con otras personas.

Por su parte, el estilista negó haberla agredido y sostuvo que el incidente ocurrió luego de un forcejeo entre ambos, ya que intentó quitarle el celular con el que lo grababan durante la discusión. De acuerdo con su versión, esto provocó que ambos tropezaran con un equipo de iluminación.