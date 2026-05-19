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Mario Irivarren genera revuelo con su reacción por el intenso beso de Onelia Molina y Kevin Díaz: "Bien actuado"

El exchico reality contó que recibió el video del beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz a través de mensajes en Instagram y sorprendió al reaccionar en vivo.

Mario Irivarren halagó la actuación de Onelia Molina y Kevin Díaz. Foto: composición LR/YouTube
Mario Irivarren halagó la actuación de Onelia Molina y Kevin Díaz. Foto: composición LR/YouTube
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Mario Irivarren reaccionó públicamente al intenso beso que protagonizaron Onelia Molina y Kevin Díaz durante un reto de actuación en 'Esto es guerra'. Aunque el exchico reality ha mantenido distancia con su expareja desde el fin de su relación, no evitó comentar el video que rápidamente se viralizó en redes sociales y que incluso llegó directamente a su cuenta personal de Instagram gracias a varios usuarios.

Durante el programa de YouTube en el que participa, la ‘Calavera coqueta’ contó que fueron algunos internautas quienes le enviaron las imágenes del inesperado momento entre la odontóloga y su compañero del reality. “¡Qué pend***! ¿Sabes cómo lo encontré? Revisando mis mensajes de Instagram, una cuenta random me lo manda. Ah, te crees pend***, te crees viva, para joder mandan”, comentó entre risas.

PUEDES VER: Mario Irivarren se sincera y confiesa por qué no tiene pareja tras separación de Onelia Molina por ampay en Argentina: "No hay con quién"

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Mario Irivarren sorprendió con su reacción al video de Onelia Molina y Kevin Díaz

Luego de ver el video del beso, el exchico reality halagó la actuación de su expareja y del integrante de 'Esto es guerra'. “Habla bien… bien actuado ah. Es actuación”, expresó el influencer frente a sus compañeros del pódcast, quienes también reaccionaron entre bromas al comentado momento que se emitió en el reality de competencia.

El acercamiento entre Onelia Molina y Kevin Díaz se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales desde que la odontóloga anunció el final de su relación con Mario Irivarren tras la polémica generada por el viaje del exchico reality a Argentina. Aunque al inicio evitaba protagonizar escenas que pudieran vincularla sentimentalmente con su compañero del programa, el reciente reto de actuación terminó por sorprender a los televidentes.

PUEDES VER: ¿Nueva saliente? Mario Irivarren es captado con rubia tras viajes junto a Ximena Hoyos, pero tiene impensada reacción al notar las cámaras

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Fue el joven venezolano quien tomó la iniciativa durante la dinámica del programa y se acercó a la expareja de Irivarren para besarla frente a cámaras como parte del reto actoral. Ambos se mostraron cómodos con la situación, mientras Katia Palma, conductora de 'Esto es guerra', generó expectativa sobre la química que muestran dentro del reality.

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