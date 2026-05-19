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Jorge Benavides sorprendió a sus seguidores al confirmar el esperado regreso de Carlos Álvarez a la televisión peruana, luego de varios años alejado de la comicidad tras su incursión en la política como candidato presidencial. El reencuentro de ambos humoristas quedó evidenciado en un video compartido por el popular JB en sus redes sociales, en el que retomaron a sus recordados personajes de Eliane Karp y Alejandro Toledo, lo que despertó la nostalgia de miles de fanáticos que aún esperaban volver a verlos juntos en pantalla.

La publicación rápidamente se volvió viral y generó comentarios positivos de los usuarios, quienes celebraron el retorno de la histórica dupla humorística que marcó época en programas como 'El especial del humor'. “Como se extraña esto”, “Los dos mejores de todos los tiempos” y “Revivió el cine” fueron algunas de las reacciones de los seguidores al verlos nuevamente juntos.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez vuelven a interpretar a Eliane Karp y Alejandro Toledo

El esperado reencuentro ocurrió durante una participación especial en el programa de Milagros Leiva en Panamericana Televisión. En el video difundido por Jorge Benavides se observa el momento en que ambos comediantes vuelven a compartir escena y mantienen el humor y la complicidad que los caracterizó durante años en la televisión peruana.

“Carlos, ¿qué haces en mi camerino?”, se escucha decir a Jorge Benavides al inicio del clip. A lo que Carlos Álvarez respondió con humor: “¿Cómo? ¿No dijiste que me dejabas la puerta abierta? Ya me metí pues”. La conversación continuó con otra broma del líder de 'JB Noticias': “Pucha, me olvidé de echar llave”.

Cabe recordar que anteriormente Carlos Álvarez había manifestado públicamente que no descartaba volver a trabajar junto a Jorge Benavides. Por su parte, el humorista también dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con su excompañero tras su salida de la política. “Estoy esperando a que cumpla su palabra, porque ya vimos que no pasó. Entonces mi puerta la he dejado abierta para que no la toque, para que pase”, comentó tiempo atrás en tono de broma.