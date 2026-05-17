Suheyn Cipriani participó en el Miss Perú y también se coronó como ganadora del Miss Eco International 2019. | Foto: composición LR/Instagram

Suheyn Cipriani participó en el Miss Perú y también se coronó como ganadora del Miss Eco International 2019. | Foto: composición LR/Instagram

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La llegada de Suheyn Cipriani a Tailandia para participar en el Miss Grand International All Stars 2026 ha generado entusiasmo entre sus seguidores y varios missólogos. La modelo peruana busca consolidar su presencia en un certamen de belleza que reúne a candidatas con trayectoria en distintos concursos internacionales y que otorga al público un rol decisivo en la clasificación.

Este evento especial no se limita a ex Miss Grand, sino que también convoca a reinas y finalistas de certámenes como Miss Universo, Miss Mundo y Miss International. En total, son 58 candidatas de 38 países que competirán por un lugar en la final del 30 de mayo en Bangkok, donde se definirá quiénes integran el top y quién será la flamante ganadora.

¿Cómo votar por Suheyn Cipriani en el MGI All Stars 2026?

Para apoyar a Suheyn Cipriani, los seguidores deben ingresar a la página oficial de Miss Grand International. Allí es necesario registrarse creando una cuenta o vinculando un perfil de Google, aceptar los términos y condiciones y seleccionar a la representante peruana en la lista de países. Cada voto tiene un costo de 35 baht tailandeses, equivalente a un dólar, y también puede pagarse con criptomonedas como USDT o USDC.

El sistema contempla dos modalidades. La primera es el World’s Choice, que otorga un pase directo al top 18 a la candidata con mayor número de votos. La segunda es la preliminar, que combina los resultados de la votación popular con las calificaciones del jurado para definir a 15 concursantes adicionales. De esta manera, el respaldo digital puede marcar la diferencia entre continuar en competencia o quedar fuera.

Al 17 de mayo, Suheyn Cipriani se ubica en el puesto 5 de votación del MGI All Stars 2026. Foto: captura

¿Hasta cuándo se puede votar por Suheyn Cipriani en el MGI All Stars 2026?

La votación permanecerá abierta hasta el 30 de mayo, fecha en la que se celebrará la gran final en el MGI Hall de Tailandia. Ese mismo día se sabrá si Suheyn Cipriani consigue avanzar gracias al respaldo de peruanos y seguidores internacionales que siguen de cerca su desempeño, si logra convencer al jurado con su presentación o, en última instancia, si ve truncado su sueño de alcanzar la corona del concurso.