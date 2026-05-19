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Jota Benz impacta al confesar cuál es su verdadero nombre al responderle a Jazmín Pinedo: "La ex de mi hermano"

El hermano de Gino Assereto respondió a las recientes declaraciones de Jazmín Pinedo sobre el reality y aprovechó el momento para aclarar su identidad real frente a cámaras.

Jota Benz enfrentado con Jazmín Pinedo. Foto: composición LR/difusión
Jota Benz enfrentado con Jazmín Pinedo. Foto: composición LR/difusión
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Jota Benz volvió a pronunciarse sobre la polémica que mantiene con Jazmín Pinedo, luego de los comentarios que la conductora realizó sobre los cambios en 'Esto es guerra'. El participante del reality sorprendió al revelar en plena transmisión televisiva cuál es su verdadero nombre. Además, aprovechó el momento para responder directamente a la expareja de su hermano, Gino Assereto, y marcar distancia de las declaraciones que ella ha venido realizando en su programa 'Más espectáculos'.

“Mi hermano se llama Gino Assereto y yo me llamo José Luis Benzaquén y me conocen como Jota Benz”, expresó el chico reality durante la reciente edición del programa de América TV. El prometido de Angie Arizaga aclaró que su opinión inicial estuvo relacionada únicamente con temas laborales y cuestionó a la popular 'Chinita' por las críticas que recibió.

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Jota Benz le responde a Jazmín Pinedo y revela su verdadero nombre

La controversia inició luego de que la exchica reality comentara públicamente que 'Esto es guerra' ha cambiado con el paso de los años, especialmente en relación con las exigencias físicas hacia sus participantes. Sus declaraciones no fueron bien recibidas por Jota Benz, quien decidió responder en defensa del programa y de los actuales integrantes del espacio de competencia.

Durante el programa en vivo, el integrante de 'Esto es guerra' aclaró que nunca buscó atacar personalmente a Jazmín Pinedo, aunque sí le respondió de manera frontal y se presentó como José Luis Benzaquén (su verdadero nombre). “En ningún momento me he expresado al decir ‘la ex de mi hermano’, como también lo podría hacer, pero no tengo esos aires de ser pasivo agresivo”, manifestó el cantante frente a cámaras.

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Asimismo, el hermano de Gino Assereto minimizó la controversia y aseguró que no desea continuar con la discusión mediática con la conductora de televisión. “No tengo más que opinar, si ella quiere responder porque creo que empezó el programa diciendo ‘yo no voy a dirigirme al hermanito menor de no sé qué’ y terminaste hablando 15 minutos, entonces ya está”, afirmó.

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