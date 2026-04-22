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Onelia Molina rompe en llanto tras presión para besarse con Kevin Díaz en 'Esto es guerra': "No quiero hacerlo"

Entre lágrimas, Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren, abrió su corazón sobre el duelo que atraviesa y se mostró dispuesta a que la retiren de 'Esto es guerra' por negarse a besar a Kevin Díaz.

Onelia Molina comenzó a ser vinculada a Kevin Díaz luego de su separación de Mario Irivarren.
Onelia Molina comenzó a ser vinculada a Kevin Díaz luego de su separación de Mario Irivarren. | Foto: composición LR/EEG/Instagram

Onelia Molina protagonizó un fuerte momento en ‘Esto es guerra’. Tras los rumores que la vinculan sentimentalmente a Kevin Díaz luego de su reciente separación de Mario Irivarren, la odontóloga de profesión no pudo evitar romper en llanto en medio de un ensayo en el que debía besar a su compañero como parte de un reto.

La influencer, quien ha compartido públicamente su proceso de sanación después del ampay de Irivarren en Argentina, se negó rotundamente a realizar esa escena con el modelo y expresó su rechazo a la narrativa que estaban tejiendo en torno a los dos. Entre lágrimas, abrió su corazón sobre la difícil etapa que está viviendo actualmente y se mostró firme en su decisión, incluso dispuesta a que la expulsen del programa por no seguir la pauta.

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“No me gusta lo que se viene generando ahora”: Onelia Molina manifiesta su rechazo tras narrativa con Kevin Díaz

El episodio vivido por Onelia Molina fue registrado y transmitido en plena emisión de ‘Esto es guerra’. En las imágenes, la odontóloga aparece junto a Kevin Díaz cuando una integrante de la producción se acerca para entregarle las guías del ensayo. En ese instante, la popular ‘One’ marca distancia y expresa con firmeza su rechazo: “No lo voy a besar. Estoy bien, tranquila. No me gusta lo que se viene generando ahora”.

La influencer dejó en claro que no estaba dispuesta a realizar ese gesto con Díaz ni con ninguna otra persona, pues atraviesa un proceso personal que considera delicado. “No lo voy a hacer, ni con él ni con nadie. Es un proceso el que estoy pasando, no es fácil”, señaló, reafirmando que su decisión responde a la etapa de sanación que vive tras su separación y al deseo de no alimentar una narrativa que la incomoda.

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Onelia Molina rompe en llanto durante ensayo de beso con Kevin Díaz

Ante la reacción de Onelia, la producción cuestionó su postura y sugirió que no era coherente con sus palabras, ya que seguía compartiendo momentos con Díaz pese a rechazar cualquier vínculo sentimental. “Si tú sigues apareciendo en videos con Kevin o haciendo cosas con Kevin, es como si me dijeras una cosa, pero haces otra”, le encararon directamente. Esa intervención llevó a que Molina reafirmara su posición: “Hoy por hoy, yo no quiero estar con nadie. Esa escena no la voy a hacer”. Consultado sobre el tema, el modelo venezolano aseguró que no tenía inconveniente alguno.

Fue entonces cuando la popular ‘One’ abrió su corazón y explicó entre lágrimas que se encontraba especialmente vulnerable por motivos personales. “Hay cosas de mi vida privada, tú sabes... Nieve. Hoy he venido sensible. Simplemente no quiero hacerlo. No me siento bien, no quiero hacerlo”, declaró, evocando a su mascota fallecida meses atrás en un accidente. Al verla quebrarse, Kevin Díaz la abrazó de inmediato, gesto que dio paso a una confesión más profunda sobre el duelo que aún atraviesa. “De todo lo que me ha tocado pasar hasta el día de hoy, es lo más fuerte. Me duele. Me cuesta llegar a mi casa y no verla. Me cuesta saber que no puedo hacer nada por sentirme mejor en esa situación”, expresó.

Más adelante, Molina abordó las críticas que recibió en medio de los rumores sobre un supuesto vínculo con Díaz tras su abrupta separación de Mario Irivarren. “Que ‘estoy empezando una relación pronto’. La gente habla mucho sin saber”, agregó. En ese contexto, reafirmó su decisión de no ser vinculada con nadie y se mostró dispuesta a asumir las consecuencias dentro del programa. “Yo no quiero una relación ahora, yo lo dije. Si tengo que subir a hablar con ‘Pepe Lucho’ (José Luis Peña, productor de ‘Esto es guerra’), si me tienen que sacar o lo que sea, lo asumo”, sentenció antes de limpiar su rostro y abandonar la locación del ensayo.

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