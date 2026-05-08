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La visita de las madres de los integrantes al pódcast ‘La manada’ dejó uno de los momentos más inesperados entre los conductores del programa. Durante la edición especial por el Día de la Madre, July Solano, mamá de Laura Spoya, sorprendió al responder sobre la posibilidad de que Mario Irivarren mantenga una relación sentimental con su hija, luego de los constantes rumores y bromas sobre un supuesto “shippeo” entre ambos.

Todo ocurrió cuando el exchico reality decidió preguntarle directamente si aprobaría una relación con la exMiss Perú. Aunque reconoció que el influencer tiene varias cualidades positivas, la madre de la modelo fue tajante con su respuesta. “Cada cual que se cuide por su lado, que caminen en líneas paralelas (...)”. Ante la insistencia de Gerardo Pe’ sobre un posible acercamiento futuro, la madre de la influencer reafirmó su postura con un contundente: “No estoy de acuerdo”.

Madre de Laura Spoya explicó por qué no ve compatible a Mario Irivarren con su hija

En medio de la dinámica del programa, July Solano explicó que, pese a considerar atractivo y trabajador a Mario Irivarren, no cree que sea la pareja ideal para su hija. “Son dos cables rojos que no pegan”, comentó entre risas.

La madre de la modelo incluso resaltó algunas características positivas del exchico reality, como su personalidad “chambeadora”, su visión y hasta sus tatuajes y músculos. Sin embargo, insistió en que conoce muy bien a su hija y, por eso, considera que una relación entre ambos no funcionaría.

Por su parte, el popular ‘Calavera coqueta’ tomó la situación con humor y respondió: “No hay la venia de mami July, qué pena”. Actualmente, tanto él como Laura Spoya se encontrarían solteros. Mientras el influencer terminó recientemente su relación con Onelia Molina, la exMiss Perú también fue vinculada sentimentalmente con Sebastián Gálvez, aunque ambos negaron mantener un romance.