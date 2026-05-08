HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Madre de Laura Spoya encara a Mario Irivarren y lo 'rechaza' como posible pareja de su hija: "No estoy de acuerdo"

La madre de la modelo respondió sin filtros a Mario Irivarren sobre una posible relación con su hija, luego de su reciente separación de Onelia Molina.

Madre de Laura Spoya frente a frente con Mario Irivarren. Foto: composición LR/SALTÉÑITE+
Madre de Laura Spoya frente a frente con Mario Irivarren. Foto: composición LR/SALTÉÑITE+
Escuchar
Resumen
Compartir

La visita de las madres de los integrantes al pódcast ‘La manada’ dejó uno de los momentos más inesperados entre los conductores del programa. Durante la edición especial por el Día de la Madre, July Solano, mamá de Laura Spoya, sorprendió al responder sobre la posibilidad de que Mario Irivarren mantenga una relación sentimental con su hija, luego de los constantes rumores y bromas sobre un supuesto “shippeo” entre ambos.

Todo ocurrió cuando el exchico reality decidió preguntarle directamente si aprobaría una relación con la exMiss Perú. Aunque reconoció que el influencer tiene varias cualidades positivas, la madre de la modelo fue tajante con su respuesta. “Cada cual que se cuide por su lado, que caminen en líneas paralelas (...)”. Ante la insistencia de Gerardo Pe’ sobre un posible acercamiento futuro, la madre de la influencer reafirmó su postura con un contundente: “No estoy de acuerdo”.

PUEDES VER: Pamela López llora desconsoladamente al reclamarle a Paul Michael en ‘La granja VIP’: “A nadie le importas más en este reality que a mí”

lr.pe

Madre de Laura Spoya explicó por qué no ve compatible a Mario Irivarren con su hija

En medio de la dinámica del programa, July Solano explicó que, pese a considerar atractivo y trabajador a Mario Irivarren, no cree que sea la pareja ideal para su hija. “Son dos cables rojos que no pegan”, comentó entre risas.

La madre de la modelo incluso resaltó algunas características positivas del exchico reality, como su personalidad “chambeadora”, su visión y hasta sus tatuajes y músculos. Sin embargo, insistió en que conoce muy bien a su hija y, por eso, considera que una relación entre ambos no funcionaría.

PUEDES VER: Pamela López confiesa que Christian Cueva le descubrió mensajes privados con otro hombre y se desesperó: "Rompió la puerta del baño"

lr.pe

Por su parte, el popular ‘Calavera coqueta’ tomó la situación con humor y respondió: “No hay la venia de mami July, qué pena”. Actualmente, tanto él como Laura Spoya se encontrarían solteros. Mientras el influencer terminó recientemente su relación con Onelia Molina, la exMiss Perú también fue vinculada sentimentalmente con Sebastián Gálvez, aunque ambos negaron mantener un romance.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por manejar con licencia suspendida y la compara con empresaria trujillana: "Pudo haberle sucedido lo mismo"

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por manejar con licencia suspendida y la compara con empresaria trujillana: "Pudo haberle sucedido lo mismo"

LEER MÁS
Laura Spoya es captada nuevamente junto a Sebastián Gálvez, pero él lo niega todo: “Debe ser IA”

Laura Spoya es captada nuevamente junto a Sebastián Gálvez, pero él lo niega todo: “Debe ser IA”

LEER MÁS
Laura Spoya ignora la suspensión de su licencia y es captada manejando camioneta tras accidente

Laura Spoya ignora la suspensión de su licencia y es captada manejando camioneta tras accidente

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalie Vértiz acompaña a su hermana en emotiva ceremonia tras terminar la universidad en Estados Unidos: “Vamos, mi reina”

Natalie Vértiz acompaña a su hermana en emotiva ceremonia tras terminar la universidad en Estados Unidos: “Vamos, mi reina”

LEER MÁS
Rebeca Escribens llora tras impactante sorpresa de su hijo desde el extranjero por el Día de la Madre: “Todo lo que soy se lo debo a él”

Rebeca Escribens llora tras impactante sorpresa de su hijo desde el extranjero por el Día de la Madre: “Todo lo que soy se lo debo a él”

LEER MÁS
Magaly Medina destapa el lugar exacto donde cumple trabajo comunitario tras denuncia de Jefferson Farfán: "Quería que barra calles"

Magaly Medina destapa el lugar exacto donde cumple trabajo comunitario tras denuncia de Jefferson Farfán: "Quería que barra calles"

LEER MÁS
Kevin Díaz lanzó inesperado comentario sobre Alejandra Baigorria y Said Palao lo enfrentó detrás de cámaras: "Me pareció desatinado"

Kevin Díaz lanzó inesperado comentario sobre Alejandra Baigorria y Said Palao lo enfrentó detrás de cámaras: "Me pareció desatinado"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria rompe su silencio luego de que Vania Bludau revelara su "asco" tras ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina: "Cara a cara"

Alejandra Baigorria rompe su silencio luego de que Vania Bludau revelara su "asco" tras ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina: "Cara a cara"

LEER MÁS
Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por no devolverle su carro de USD 25.000 y se lamenta: "Todo lo que ganaba se lo daba"

Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por no devolverle su carro de USD 25.000 y se lamenta: "Todo lo que ganaba se lo daba"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025