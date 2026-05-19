La exparticipante de 'Combate' destaca el apoyo de su esposo en este difícil camino. Diana espera que, si todo sale bien, puedan elegir el sexo de su futuro bebé. | Fotos: captura/Youtube

La exparticipante de 'Combate' destaca el apoyo de su esposo en este difícil camino. Diana espera que, si todo sale bien, puedan elegir el sexo de su futuro bebé. | Fotos: captura/Youtube

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No es un secreto que desde hace años Diana Sánchez desea ser madre; sin embargo, ella misma ha contado que postergaba ese sueño por el delicado tratamiento de su esposo. La conductora del pódcast 'Sin más que decir' reveló que hace más de 2 años el médico les dio luz verde para que intenten convertirse en padres; sin embargo, no lo han logrado.

El último lunes 18 de mayo, Diana Sánchez se mostró sensible al contar por todo lo que está viviendo en su lucha por convertirse en madre. Según dijo, pasó llorando el último fin de semana porque pensó mucho en el proceso que sigue para poder tener un hijo con el estadounidense Dan Guido.

Diana Sánchez se quiebra porque aún no puede ser madre

Diana Sánchez, de 39 años, contó que durante muchos años le han preguntado cuándo podrá ser madre y, más que sentirse presionada por la pregunta, le daba pesar contar que debía esperar a que su esposo terminara sus tratamientos intensivos contra la leucemia para iniciar su proceso de embarazo.

"Gracias a Dios las cosas cambiaron y el mismo médico nos dio una luz verde. Hace dos años y medio que no me cuido, pero no me puedo embarazar naturalmente", manifestó la exparticipante de 'Combate', quien reveló que intentará quedar embarazada mediante fecundación in vitro. "Si todo sale bien, vamos a decidir por el niño", recalcó sobre el sexo de su futuro bebé.

Finalmente, Diana Sánchez contó que ha estado con mucho estrés, por lo que su esposo le brinda mucho apoyo, tal como ella lo hizo cuando él estaba delicado. "Tengo mucho miedo que no salga, que mi cuerpo no lo reciba bien (...) Flor (Ortola) justo decía la edad y es un temor que tengo horrible", expresó entre lágrimas.