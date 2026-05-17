HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Mario Irivarren se sincera y confiesa por qué no tiene pareja tras separación de Onelia Molina por ampay en Argentina: "No hay con quién"

El influencer Mario Irivarren reafirmó su soltería luego de que Onelia Molina lo dejara por una infidelidad; sin embargo, dejó claro que seguirán viéndolo con mujeres de su entorno, como Ximena Hoyos.

En marzo de 2026, Mario Irivarren fue captado en Argentina, besando a otra mujer que no era Onelia Molina.
En marzo de 2026, Mario Irivarren fue captado en Argentina, besando a otra mujer que no era Onelia Molina. | Foto: composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Mario Irivarren atraviesa una etapa marcada por la soltería y sin vínculos sentimentales a la vista. En una reciente entrevista, el exchico reality habló abiertamente sobre su situación personal, apenas dos meses después del polémico ampay en Argentina que lo mostró besando a una mujer distinta de su entonces pareja, Onelia Molina.

El episodio generó un fuerte revuelo mediático y terminó por quebrar su relación con la odontóloga, quien no dudó en expresar públicamente su molestia. Molina lanzó duras críticas no solo contra Irivarren, sino también contra Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, lo que amplificó aún más el escándalo en la farándula nacional.

PUEDES VER: Mario Irivarren habla sobre la supuesta relación de Onelia Molina con Kevín Diaz y hace sensible reflexión: “Es un gran facto”

lr.pe

Mario Irivarren revela por qué no tiene pareja tras separación de Onelia Molina

Tras el impacto mediático, Mario Irivarren reconoció que hoy se encuentra sin pareja, aunque aclaró que seguirá apareciendo acompañado de mujeres que forman parte de su círculo cercano. Entre ellas mencionó a Ximena Hoyos, con quien fue vinculado sentimentalmente por sus constantes viajes a Paracas. “Estoy solo. Me van a ver con mi amiga Ximena (Hoyos), con Flor… Me vinculan con todo el mundo, hasta con la anfitriona que me abrió la puerta, pero me verán acompañado porque no soy un ermitaño”, declaró en entrevista con Trome.

En ese mismo diálogo, el influencer de 35 años habló sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación y admitió que, por ahora, no existe alguien en su vida con quien proyectarse. Pese a ello, dejó entrever que no descarta volver a enamorarse tras su mediática ruptura con Onelia Molina, quien actualmente es vinculada al modelo venezolano Kevin Díaz. “En esta etapa de mi vida no hay con quién iniciar una relación, así que ya veremos”, agregó.

El exparticipante de 'Esto es guerra', quien llegó a pedir disculpas públicas a la odontóloga tras exponerse su infidelidad en Argentina, reflexionó sobre las lecciones que le han dejado las experiencias de su vida. Según dijo, atraviesa un momento de calma y crecimiento personal. “Estoy tranquilo. La mejor lección que te da la vida es aprender de tus errores. Ese es un ‘facto’, un gran aprendizaje”, sentenció con autocrítica.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mario Irivarren habla sobre la supuesta relación de Onelia Molina con Kevín Diaz y hace sensible reflexión: “Es un gran facto”

Mario Irivarren habla sobre la supuesta relación de Onelia Molina con Kevín Diaz y hace sensible reflexión: “Es un gran facto”

LEER MÁS
Madre de Laura Spoya encara a Mario Irivarren y lo 'rechaza' como posible pareja de su hija: "No estoy de acuerdo"

Madre de Laura Spoya encara a Mario Irivarren y lo 'rechaza' como posible pareja de su hija: "No estoy de acuerdo"

LEER MÁS
¿Nueva saliente? Mario Irivarren es captado con rubia tras viajes junto a Ximena Hoyos, pero tiene impensada reacción al notar las cámaras

¿Nueva saliente? Mario Irivarren es captado con rubia tras viajes junto a Ximena Hoyos, pero tiene impensada reacción al notar las cámaras

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025