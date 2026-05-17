En marzo de 2026, Mario Irivarren fue captado en Argentina, besando a otra mujer que no era Onelia Molina. | Foto: composición LR/Instagram

En marzo de 2026, Mario Irivarren fue captado en Argentina, besando a otra mujer que no era Onelia Molina. | Foto: composición LR/Instagram

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Mario Irivarren atraviesa una etapa marcada por la soltería y sin vínculos sentimentales a la vista. En una reciente entrevista, el exchico reality habló abiertamente sobre su situación personal, apenas dos meses después del polémico ampay en Argentina que lo mostró besando a una mujer distinta de su entonces pareja, Onelia Molina.

El episodio generó un fuerte revuelo mediático y terminó por quebrar su relación con la odontóloga, quien no dudó en expresar públicamente su molestia. Molina lanzó duras críticas no solo contra Irivarren, sino también contra Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, lo que amplificó aún más el escándalo en la farándula nacional.

Mario Irivarren revela por qué no tiene pareja tras separación de Onelia Molina

Tras el impacto mediático, Mario Irivarren reconoció que hoy se encuentra sin pareja, aunque aclaró que seguirá apareciendo acompañado de mujeres que forman parte de su círculo cercano. Entre ellas mencionó a Ximena Hoyos, con quien fue vinculado sentimentalmente por sus constantes viajes a Paracas. “Estoy solo. Me van a ver con mi amiga Ximena (Hoyos), con Flor… Me vinculan con todo el mundo, hasta con la anfitriona que me abrió la puerta, pero me verán acompañado porque no soy un ermitaño”, declaró en entrevista con Trome.

En ese mismo diálogo, el influencer de 35 años habló sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación y admitió que, por ahora, no existe alguien en su vida con quien proyectarse. Pese a ello, dejó entrever que no descarta volver a enamorarse tras su mediática ruptura con Onelia Molina, quien actualmente es vinculada al modelo venezolano Kevin Díaz. “En esta etapa de mi vida no hay con quién iniciar una relación, así que ya veremos”, agregó.

El exparticipante de 'Esto es guerra', quien llegó a pedir disculpas públicas a la odontóloga tras exponerse su infidelidad en Argentina, reflexionó sobre las lecciones que le han dejado las experiencias de su vida. Según dijo, atraviesa un momento de calma y crecimiento personal. “Estoy tranquilo. La mejor lección que te da la vida es aprender de tus errores. Ese es un ‘facto’, un gran aprendizaje”, sentenció con autocrítica.