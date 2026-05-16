HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     
Espectáculos

Mario Irivarren habla sobre la supuesta relación de Onelia Molina con Kevín Diaz y hace sensible reflexión: “Es un gran facto”

El influencer Mario Irivarren habló de todo durante la conferencia de prensa que organizó Nicola Porcella.

Mario Irivarren mantuvo una relación con Onelia Molina de más de dos años. Foto: Composición LR/Instagram.
Mario Irivarren mantuvo una relación con Onelia Molina de más de dos años. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Mario Irivarren estuvo presente en la conferencia de prensa organizada por Nicola Porcella. Allí, el influencer evitó pronunciarse sobre los rumores que relacionan a Onelia Molina con Kevin Díaz y aseguró que desconoce completamente el tema.

El exchico reality dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de este tipo de especulaciones mediáticas. “Ustedes no me creen que de verdad no veo nada de temas de farándula. No estoy enterado del tema y no creo que me corresponda hablar”, comentó.

PUEDES VER: ¿Nueva saliente? Mario Irivarren es captado con rubia tras viajes junto a Ximena Hoyos, pero tiene impensada reacción al notar las cámaras

lr.pe

Mario Irivarren hace sensible reflexión tras terminar con Onelia Molina

Mario Irivarren aseguró que atraviesa un momento de tranquilidad personal y señaló que las experiencias vividas en los últimos meses le dejaron importantes lecciones. El streamer también se animó a hacer una sensible reflexión en esta nueva etapa de su vida.

“Estoy tranquilo. La mejor lección que te da la vida es aprender de tus errores; ese es un ‘facto’, un gran aprendizaje”, sostuvo.

Asimismo, fue consultado sobre la posibilidad de volver a enamorarse tras el fin de su relación con Onelia Molina, ruptura que ocurrió luego del ‘ampay’ en Argentina difundido por Magaly Medina. Ante ello, Mario dejó entrever que, por ahora, no tiene pensado iniciar un nuevo romance. “En esta etapa de mi vida no hay con quién iniciar una relación, así que ya veremos”, precisó.

PUEDES VER: Laura Spoya y Mario Irivarren sorprenden al actuar como novios tras declaraciones de Onelia Molina: "Cada día se vuelva más real"

lr.pe

¿Mario Irivarren volverá a 'Esto es Guerra'?

Mario Irivarren también habló sobre la posibilidad de regresar a 'Esto es Guerra' y sorprendió al admitir que preferiría no volver al reality de competencia. El influencer explicó que, tras varios años en televisión, hoy mira las exigencias físicas del programa desde otra perspectiva.

“Si la vida me lo permite, no volvería. Justo analizaba la lesión de Gabriel (Meneses) y me remonté a lo que viví cuando me lesioné el tobillo. Estar en el programa te demanda mucha energía y uno ya no es el mismo de cuando empezó”, expresó.

Además, señaló que actualmente está enfocado en sus proyectos personales y empresariales, por lo que espera no tener que depender nuevamente de la televisión. Incluso, confesó que le gustaría llevar una vida con menos exposición mediática, aunque aclaró que sí continuará en el mundo digital.

 

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Madre de Laura Spoya encara a Mario Irivarren y lo 'rechaza' como posible pareja de su hija: "No estoy de acuerdo"

Madre de Laura Spoya encara a Mario Irivarren y lo 'rechaza' como posible pareja de su hija: "No estoy de acuerdo"

LEER MÁS
¿Nueva saliente? Mario Irivarren es captado con rubia tras viajes junto a Ximena Hoyos, pero tiene impensada reacción al notar las cámaras

¿Nueva saliente? Mario Irivarren es captado con rubia tras viajes junto a Ximena Hoyos, pero tiene impensada reacción al notar las cámaras

LEER MÁS
Francho Sierralta, amigo de Mario Irivarren y Said Palao, fue ampayado con su esposa en California tras engañarla en Argentina

Francho Sierralta, amigo de Mario Irivarren y Said Palao, fue ampayado con su esposa en California tras engañarla en Argentina

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025