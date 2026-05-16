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Mario Irivarren estuvo presente en la conferencia de prensa organizada por Nicola Porcella. Allí, el influencer evitó pronunciarse sobre los rumores que relacionan a Onelia Molina con Kevin Díaz y aseguró que desconoce completamente el tema.

El exchico reality dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de este tipo de especulaciones mediáticas. “Ustedes no me creen que de verdad no veo nada de temas de farándula. No estoy enterado del tema y no creo que me corresponda hablar”, comentó.

Mario Irivarren hace sensible reflexión tras terminar con Onelia Molina

Mario Irivarren aseguró que atraviesa un momento de tranquilidad personal y señaló que las experiencias vividas en los últimos meses le dejaron importantes lecciones. El streamer también se animó a hacer una sensible reflexión en esta nueva etapa de su vida.

“Estoy tranquilo. La mejor lección que te da la vida es aprender de tus errores; ese es un ‘facto’, un gran aprendizaje”, sostuvo.

Asimismo, fue consultado sobre la posibilidad de volver a enamorarse tras el fin de su relación con Onelia Molina, ruptura que ocurrió luego del ‘ampay’ en Argentina difundido por Magaly Medina. Ante ello, Mario dejó entrever que, por ahora, no tiene pensado iniciar un nuevo romance. “En esta etapa de mi vida no hay con quién iniciar una relación, así que ya veremos”, precisó.

¿Mario Irivarren volverá a 'Esto es Guerra'?

Mario Irivarren también habló sobre la posibilidad de regresar a 'Esto es Guerra' y sorprendió al admitir que preferiría no volver al reality de competencia. El influencer explicó que, tras varios años en televisión, hoy mira las exigencias físicas del programa desde otra perspectiva.

“Si la vida me lo permite, no volvería. Justo analizaba la lesión de Gabriel (Meneses) y me remonté a lo que viví cuando me lesioné el tobillo. Estar en el programa te demanda mucha energía y uno ya no es el mismo de cuando empezó”, expresó.

Además, señaló que actualmente está enfocado en sus proyectos personales y empresariales, por lo que espera no tener que depender nuevamente de la televisión. Incluso, confesó que le gustaría llevar una vida con menos exposición mediática, aunque aclaró que sí continuará en el mundo digital.