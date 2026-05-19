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Stephanie Cayo sorprende al cantar en concierto de Alejandro Sanz, pero usuarios la cuestionan: “Parecía que le quería quitar el micrófono”

Alejandro Sanz mostró su afecto hacia la actriz peruana al hacerla interpretar la popular canción 'Corazón partío' y desatar diversas reacciones del público.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo presumen su relación romántica al cantar juntos en Las Vegas, sorprendiendo a fans durante el cierre de su gira '¿Y Ahora Qué?'.
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo presumen su relación romántica al cantar juntos en Las Vegas, sorprendiendo a fans durante el cierre de su gira '¿Y Ahora Qué?'. | Fotos: captura/TikTok
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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo siguen generando titulares tras confirmar que son pareja. Luego de que el cantante español expresara su amor hacia la actriz peruana en los diversos países incluidos en su gira '¿Y ahora qué?', esta vez el ídolo pop avanzó un paso más y la hizo cantar delante de todo su público.

Alejandro Sanz, de 57 años, sorprendió a su público de Las Vegas, donde justamente cerró su gira por Estados Unidos, al cantar junto a su novia Stephanie Cayo, de 38 años, el clásico tema 'Corazón partío', con el que suele cerrar sus conciertos y despedirse de sus fans.

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Stephanie Cayo se 'roba' el show de Alejandro Sanz

En Las Vegas, Alejandro Sanz se mostró muy cariñoso con Stephanie Cayo y hasta hizo que interpretara junto a él su gran éxito 'Corazón partío', lo que desató furor en el público. Ese gesto generó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos recalcaron que el español nunca había presumido así a una pareja, otros manifestaron que la peruana aprovechó el momento para mostrar su talento.

'Parecía que le quería quitar el micrófono jajaja', 'Vi más una competencia en quien tenía el micrófono jajaja', 'Estoy viendo a Tinelli y Milet, mismo final', 'Es la primera vez que Alejandro Sanz exibe así a una novia', 'Ya recuperamos a Milet. Recuperemos a Stefhanie también por favor', 'Stefanie: Dame el micro', 'La verdad todo bien con su relación, pero uno paga para verlo a él y para mí el show con ella está de más' y 'Así fué como Perú conquistó España'; fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Hace unos días, Stephanie Cayo se presentó en los Premios Platino 2026, donde fue consultada por su vida amorosa al lado de Alejandro Sanz. 'Muy bien', dijo cuando le preguntaron si estaba enamorada del artista español.

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