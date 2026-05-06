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¿Nueva saliente? Mario Irivarren es captado con rubia tras viajes junto a Ximena Hoyos, pero tiene impensada reacción al notar las cámaras

La conducta de Mario Irivarren hacia su rubia acompañante no pasó desapercibida para Samuel Suárez y Dorita Orbegoso, quienes no dudaron en cuestionar al ex de Onelia Molina.

Tras su separación de Onelia Molina debido a un ampay, Mario Irivarren viajó en reiteradas ocasiones a Paracas con Ximena Hoyos y otra amistad.
Tras su separación de Onelia Molina debido a un ampay, Mario Irivarren viajó en reiteradas ocasiones a Paracas con Ximena Hoyos y otra amistad. | Foto: composición LR/Q' Bochinche
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Mario Irivarren vuelve a ser tema de conversación. Tras sus constantes viajes con Ximena Hoyos y otro amigo a Paracas, el ex de Onelia Molina fue captado el último fin de semana acompañado de una mujer rubia. Las imágenes despertaron especulaciones sobre una posible nueva relación; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción del influencer al percatarse de que estaba siendo grabado.

El caso fue difundido en el pódcast 'Q Bochinche', conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez. Este último no dejó pasar la oportunidad de comentar la actitud de Irivarren, lo que abrió un debate sobre las razones detrás de su comportamiento.

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Captan a Mario Irivarren con rubia en plena carretera

Según el popular 'Samu', las imágenes muestran a Mario Irivarren junto a su acompañante en un grifo ubicado al costado de una carretera. En la grabación se observa al influencer conversando con la joven hasta que, al percatarse de que alguien lo registraba, ella ingresa rápidamente al vehículo.

Lo llamativo, precisó el comunicador, fue la reacción inmediata del ex de Onelia Molina. Al descubrir la presencia de la cámara, el conductor de ‘La Manada Galáctica’ le habría indicado a la joven que volviera al auto. “Al percatarse, él da una orden y la chica sale inmediatamente disparada hacia el carro. De lo que estaba paradita, tranquila, al frente… anda al carro”, aseguró.

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“¿Qué cargo de conciencia tiene?”: ‘Samu’ cuestiona a Mario Irivarren tras impensada reacción

El comportamiento del influencer no pasó desapercibido para Samuel Suárez, quien dejó entrever que podría tener un remordimiento al respecto. “¿Qué cargo de conciencia tiene Mario para decir: ‘No, ya nos vieron’”, cuestionó sobre el exchico reality, que traicionó a Onelia Molina al besar a otra mujer en Argentina.

En esa línea, Dorita Orbegoso, presente también en el set de ‘Q’ Bochinche’, tampoco ocultó sus sospechas ante esta situación. “Al final no se están besando ni abrazando, puede ser una amiga. Ahora, ¿por qué las chicas aceptan eso de que las manden, las escondan, andar camufladas, si eres solamente la amiga o simplemente se están conociendo? No tienen por qué ocultarla”, increpó.

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