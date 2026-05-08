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Hijo de Pamela López y Christian Cueva le hace conmovedora petición a su madre: "Vente, por favor, mamá"

Pamela López se quebró al reencontrarse con su hijo menor, quien le pidió entre lágrimas que regrese pronto a casa luego de varios meses separados.

Pamela López protagoniza emotivo reencuentro con su hijo. Foto: composición LR/Panamericana TV
Pamela López protagoniza emotivo reencuentro con su hijo. Foto: composición LR/Panamericana TV
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Pamela López protagonizó un momento emotivo dentro del reality 'La granja VIP Perú' tras reencontrarse con su hijo menor, fruto de su relación con Christian Cueva. Luego de permanecer más de tres meses alejada de su familia debido a la competencia, la trujillana recibió la inesperada visita del pequeño Crissiano, quien no pudo contener las lágrimas al verla y terminó con un conmovedor pedido que quebró a su madre frente a cámaras.

El emotivo encuentro ocurrió durante la celebración del cumpleaños del menor y a pocos días del Día de la Madre. Entre abrazos, lágrimas y palabras de cariño, el hijo de la aún esposa del futbolista le confesó cuánto la extrañaba y le hizo un pedido. “Vente pronto, por favor, mamá”, expresó el niño, mientras López intentaba tranquilizarlo con la voz entrecortada. “Solo pídele a Diosito que ayude para poder salir y estar juntos”, respondió.

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Pamela López rompe en llanto tras reencontrarse con su hijo en 'La granja VIP'

El conmovedor momento comenzó cuando 'Cri Cri' llamó a Pamela López al refugio del programa para darle una sorpresa especial. Desde el primer instante, la trujillana sospechó que podría tratarse de uno de sus hijos y se mostró visiblemente nerviosa. Al ingresar al lugar, encontró a Crissiano sentado junto a varios globos y no dudó en correr a abrazarlo mientras ambos rompían en llanto.

“¡Mi amor!”, gritó la participante al ver al menor. El niño, muy afectado por la distancia, confesó que tenía ganas de llorar. “Quiero un montón llorar”, dijo mientras abrazaba a su madre. “Llora, mi amor. Si quieres llorar, llora”, respondió ella intentando consolarlo. Luego, el pequeño le reiteró cuánto la extrañaba.

La participante del reality preparó una manualidad especial por el cumpleaños de su hijo, mientras que el menor llegó con un pequeño ramo de flores adelantado por el Día de la Madre. “Te traje esto para el Día de la Madre, que no voy a pasarla contigo”, comentó el pequeño.

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Pamela López celebró el cumpleaños de su hijo dentro del reality

Durante la visita, Pamela López aprovechó para celebrar el cumpleaños de Crissiano dentro de 'La granja VIP Perú'. Ambos compartieron una torta, cantaron juntos el tradicional 'Happy Birthday' y vivieron un momento íntimo que emocionó a los demás participantes y televidentes del programa.

Además, el pequeño abrió una caja donde encontró un sombrero oficial del reality. “¡Qué churro, mi bebé!”, exclamó Pamela al verlo con el accesorio puesto. Desde el exterior del refugio, Paul Michael también se sumó al saludo y le dedicó unas palabras al menor. “Crissianito, feliz cumpleaños, mi chamaquito”, gritó el participante, mientras el niño respondía agradecido.

Antes de despedirse, Pamela López le dedicó un emotivo mensaje a su hijo y le expresó cuánto lo ama. “Eres mi hombrecito. Que Dios te bendiga, mi amor. Te guarde, te proteja. Feliz cumpleaños”, dijo la participante antes de besarlo en la frente y volver a abrazarlo, conmovida por el difícil momento que viven separados.

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