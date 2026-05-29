Un libro que sacó mucha roncha: “Gomorra” de Roberto Saviano

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Se cumplen 20 años de un libro fundamental para la narrativa de no ficción. Gomorra, del escritor italiano Roberto Saviano. La publicación no solo expuso la dinámica de la mafia que controlaba el puerto de Nápoles, sino que también le valió amenazas de muerte por parte de los criminales de la Camorra, una de las organizaciones criminales más antiguas de Italia. Su caso hizo recordar a otro, aunque no relacionado con la mafia, como el del escritor británico Salman Rushdie, a quien tras publicar su novela Los versos satánicos (1988), le fue impuesta en 1989 una fetua (edicto religioso que lo condenaba a muerte) por parte del entonces ayatolá de Irán, Ruhollah Jomeini.

Saviano sigue viviendo bajo protección policial, cambiando de domicilio constantemente y movilizándose en autos blindados. Aunque el año pasado tuvo una victoria judicial histórica al confirmarse la condena de los criminales Francesco Bidognetti, capo del clan Casalesi de la Camorra, y su abogado, Michele Santonastaso, quienes lo amenazaron de muerte públicamente en el 2008. La reacción de Saviano ante este hecho que lo obligó a vivir escondido recorrió todas las redacciones del mundo: “Me han robado la vida y no me he dejado robar”.

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Desde su lanzamiento, el libro estaba destinado a ser un éxito comercial. Era conocido el dominio de la Camorra sobre el puerto de Nápoles, pero nadie se atrevía a denunciar a la mafia por temor a las represalias. Gomorra fue un parteaguas para la literatura de no ficción. Desde el clásico Honrarás a tu padre (1971) del escritor estadounidense Gay Talese, en el que exponía la dinámica de la mafia neoyorkina durante los años 60, no se tenía un relato moderno sobre el mundo de la mafia.

"Gomorra". Imagen: Difusión.

Gomorra tuvo, en el 2008, su adaptación cinematográfica, a cargo del director Matteo Garrone. La película, aparte de romperla en la taquilla, tuvo no pocos reconocimientos, entre los que destaca el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes de 2008. Gomorra experimentó otra adaptación, igual de exitosa que la homónima película, pero esta vez en formato de serie por cuenta de Stefano Sollima (director de la recomendable Sicario: el día del soldado de 2018). La serie Gomorra (2014) fue la más vista en Italia y le fue extremadamente bien en el circuito internacional. Saviano, se deduce, vio el auge de Gomorra desde la clandestinidad. Él, mejor que nadie, sabe que el éxito tiene un precio; en su caso, uno muy alto.

Uno de los capítulos más atractivos del libro es “Kaláshnikov”. Saviano nos ofrece dos planos narrativos: en uno relata su difícil relación con su progenitor, a quien de casualidad encuentra en Roma, después de mucho tiempo, en el 2005 durante el Día del Funeral del papa Juan Pablo II; mientras que por otro lado narra la predilección enfermiza de los miembros de la Camorra por los fusiles de asalto Kaláshnikov.

El nexo entre los dos planos es Mariano, un contador arribista del clan napolitano. Él le confiesa al periodista infiltrado su sueño de conocer personalmente al inventor de la AK-47 (AK por Avtomat Kaláshnikova y 47 por el año en que se consolidó su diseño; y fue en 1949 que el ejército soviético la hace parte de su registro). Para cumplir su cometido, supervisa los negocios de la mafia durante el día en que millones de personas le darán el último adiós al papa. Mariano hace un buen trabajo y es premiado con un mes de vacaciones. En lugar de irse a una paradisíaca isla tropical, Mariano va al encuentro de su ídolo: Mijaíl Kaláshnikov.

Perú, por cierto, está presente en Gomorra. Saviano nos detalla los nexos entre la Camorra y el Perú. Por ejemplo, en 1994 un tribunal de Nápoles pidió a nuestras autoridades que iniciaran una exhaustiva investigación sobre la posible relación entre el grupo terrorista MRTA y esta mafia. Los primeros necesitaban kaláshnikovs; los segundos, coca. Cada grupo cumplió su parte.

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Dato:

'Gomorra' está disponible en librerías y plataformas: en Debate y en Debolsillo. Precio promedio: S/69.