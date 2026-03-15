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Pamela López se quiebra tras tener que separarse de sus hijos por ingresar a 'La gran VIP': "Ellos son mi razón de vivir”

A través de sus redes sociales, la empresaria se mostró devastadas horas antes de ingresar al reality de supervivencia de Panamericana Televisión. Además, confesó lo difícil que es separarse de sus cuatro hijos.

Pamela López se mostró sensible previo a su ingreso a 'La granja VIP' Foto: Composición LR
Pamela López se mostró sensible previo a su ingreso a 'La granja VIP' Foto: Composición LR | Instagram

A través de redes sociales, Pamela López conmovió a sus seguidores al mostrarse afectada por tener que separarse temporalmente de sus hijos para ingresar a ‘La granja VIP’. A pocas horas del nuevo programa de Panamericana Televisión, la aún esposa de Christian Cueva compartió el difícil momento que vive al tener que alejarse de su familia.

La también cantante se encuentra alojada en un hotel por disposición de la producción del programa. A través de sus historias de Instagram, López apareció llorando. “Ha sido un día bien complicado para mí. Estoy aquí en el hotel con mis maletas. Pidieron dos, pero yo traje tres y media. Se supone que de ahí debo separar la ropa aquí”, contó.

PUEDES VER: Pamela López se suma a ‘La Granja VIP’: convivirá con famosos y deberá cultivar sus propios alimentos

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Pamela López se quiebra al hablar de sus hijos antes de entrar al reality

Asimismo, la trujillana publicó un segundo mensaje dedicado a sus hijos. “Que me falte todo en la vida, menos los abrazos y el amor de mis hijos. Ellos son mi razón de vivir, mi motor para seguir adelante. Los amo, hijos”, escribió. El mensaje fue compartido el domingo 15 de marzo, a menos de 24 horas del estreno de ‘La granja VIP’.

Cabe resaltar que el aislamiento previo forma parte del protocolo del reality, mismo que exige que los participantes permanezcan incomunicados de sus familiares antes del inicio oficial de la competencia.

Pamela López

Pamela López

PUEDES VER: Participantes de ‘La Granja VIP Perú’: lista completa de artistas confirmados en el reality de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

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Pamela López se suma a ‘La Granja VIP’

El lunes 16 de marzo se estrena ‘La granja VIP’, el reality de convivencia que llegará por la señal de Panamericana Televisión y que reunirá a 16 famosos. Las figuras mediáticas deberán vivir aislados del mundo exterior, sin comodidades y enfrentando desafíos físicos y emocionales. 

Entre los nombres se encuentran Mark Vito, la actriz Mónica Torres, el influencer Renato Rossini Jr., la productora Yiddá Eslava, la bailarina Gabriela Herrera, la actriz Celine Aguirre y el fisicoculturista 'La Mackyna'. A esta lista se suman el comediante Miguel Vergara, la influencer Pamela López, Christian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', el actor argentino Pablo Heredia y la influencer Samahara Lobatón. Aún falta revelar el nombre de 4 integrantes para completar la lista de los 16 participantes. 


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