La discusión se centró en la percepción de Pamela López de que las integrantes de ‘Las víboras’ buscan aprovecharse de Paul Michael. Foto: captura/Panamericana TV | Foto: captura/Panamericana TV

La discusión se centró en la percepción de Pamela López de que las integrantes de ‘Las víboras’ buscan aprovecharse de Paul Michael. Foto: captura/Panamericana TV | Foto: captura/Panamericana TV

¡Sigue el drama en 'La granja VIP Perú'! Este sábado 2 de mayo, Pamela López y Paul Michael volvieron a protagonizar una nueva discusión en el reality de convivencia de Panamericana Televisión. Todo comenzó cuando la aún esposa de Christian Cueva le pidió a su novio hablar con Pati Lorena para aclararle que ella no lo maltrata. Sin embargo, el cantante le pidió ir solo, pero ella no estuvo de acuerdo.

En otro momento de la interacción, con Mark Vitto como testigo, Pamela López rompió en llanto al no lograr convencerlo de que las integrantes de 'Las víboras' solo quieren aprovecharse de él y así limpiar su imagen ante la audiencia. Para el cantante, todos tienen derecho a cambiar y él planea darles una segunda oportunidad.

“Yo confío en ti, tú deberías confiar en mí (...) pero siento que no me respaldas. Siento que lo que te pido vale más tu ego, tu razón, tu conciencia, tu pensamiento antes de lo que yo te estoy pidiendo. No te estás dando cuenta de lo que está pasando”, dijo Pamela entre lágrimas.

Pamela López recrimina a Paul Michael

Por más que Mark Vitto y Pamela López le recordaron que las 'víboras' lo han tratado mal, Paul Michael aseguró que el mal ambiente terminó cuando él les pidió disculpas y que no desea seguir peleándose con ellas. Sin embargo, aclaró que continuará apoyando al equipo de los 'reales'.

Ante tantas quejas, Paul Michael le preguntó a Pamela por qué sigue con él si es el causante de tantas tristezas. “¿Qué haces con una persona así?”, le indicó. Asimismo, el cantante cree que López se siente mal porque considera que está quedando mal si él se acerca al equipo contrario. “Tú no eres tan importante para ellas como lo eres para mí. Tú para ellas no tienes el mismo valor como lo tienes para mí”, replicó la ahora influencer, quien pidió que la eliminen de 'La granja VIP' por un tema de salud mental.

Mark Vito apoya a Pamela López

Después de varios minutos de una fría conversación entre ambos, Paul Michael pidió terminar la charla para realizar otras actividades, pero Pamela López continuó con sus quejas. En medio de la discusión, Mark Vito también se quebró.

“Yo veo cosas que tú no ves y me corresponde decirte como mi pareja. Reacciona. Eso es un juego. A nadie le importas más en este reality que a mí (...) la depresión es algo muy fuerte, la ansiedad es algo muy fuerte. Mis nervios no tienen ni idea cómo me estoy controlando, que me cuesta. Es vergonzoso para mí”, agregó con la voz quebrada.



