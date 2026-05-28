Partidos de hoy, jueves 28 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Copa Sudamericana, Copa Libertadores y la Copa Panamericana de Vóley sub-17.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 28 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Conference League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Sporting Cristal tendrá la difícil misión de ganar en Paraguay para mantener opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por su parte, Boca Juniors se juega una final en la Bombonera ante la U. Católica de Chile.
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Partidos de la Copa Panamericana de Vóley Sub 17
- República Dominicana vs Estados Unidos
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: YouTube de Norceca
- Venezuela vs México
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: YouTube de Norceca
- Perú vs Honduras
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: YouTube de Norceca
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Tigre vs Alianza Atlético
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- América de Cali vs Macará
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
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Partidos de HOY en Copa Libertadores
- Palmeiras vs Junior
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Cerro Porteño vs Sporting Cristal
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Boca Juniors vs U. Católica
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Cruzeiro vs Barcelona SC
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 7, Disney Plus