Partidos de hoy, jueves 28 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 28 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Conference League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Sporting Cristal tendrá la difícil misión de ganar en Paraguay para mantener opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por su parte, Boca Juniors se juega una final en la Bombonera ante la U. Católica de Chile.

Partidos de la Copa Panamericana de Vóley Sub 17

República Dominicana vs Estados Unidos

Hora: 4.00 p. m.

Canal: YouTube de Norceca

Venezuela vs México

Hora: 6.00 p. m.

Canal: YouTube de Norceca

Perú vs Honduras

Hora: 8.00 p. m.

Canal: YouTube de Norceca

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

Tigre vs Alianza Atlético

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

América de Cali vs Macará

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN 5, Disney Plus

Partidos de HOY en Copa Libertadores