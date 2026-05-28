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Desde Estados Unidos, Youna, nombre artístico de Jonathan Horna, decidió romper su silencio y encaró en vivo a Renato Rossini Jr. durante el pódcast 'Q'Bochinche!'. El barbero le pidió explicaciones por la cercanía que mantuvo con Samahara Lobatón dentro de 'La Granja VIP' y quiso saber cuáles fueron sus verdaderas intenciones con la influencer.

Aunque el momento estuvo cargado de tensión, la conversación no llegó a los insultos. Por el contrario, terminó convirtiéndose en un intercambio de disculpas entre ambos. En medio del diálogo, Youna también reveló nuevos detalles sobre su situación sentimental con la hija de Melissa Klug: aseguró que decidió poner en pausa su relación con Samahara hasta que ella salga del reality y puedan conversar cara a cara. Además, dejó claro que no se arrepiente de haberle pedido matrimonio.

Youna y Renato Rossini Jr. protagonizan tenso cruce en vivo

La polémica se desató luego de que Samahara Lobatón hiciera un comentario dentro del reality que no pasó desapercibido. La influencer dejó entrever que su historia con Renato Rossini Jr. quizá habría tomado otro rumbo si no hubiera aceptado la propuesta de matrimonio de Youna. Esa declaración generó controversia y motivó al barbero a buscar una conversación directa con el exchico reality.

Desde el inicio de la transmisión, Youna fue directo con su reclamo. “Quiero saber con qué intención lo hiciste. Si quieres algo más adelante con Samahara, yo siempre voy a estar en la vida de ella porque es la mamá de mi hija”, le dijo al influencer durante la conexión en vivo. Con esa pregunta, el barbero buscaba aclarar si Rossini Jr. tenía un interés sentimental por Samahara o si sus gestos dentro del programa solo respondían a una amistad.

Renato Rossini Jr. intentó calmar la situación y adoptó una postura más conciliadora. Admitió que algunas de sus palabras pudieron haber generado incomodidad en Youna y le pidió disculpas, aunque negó que hubiera existido una segunda intención. “A mí Samahara me parece una chica linda, interesante, pero siempre trazamos una línea de la amistad. Siempre hubo actitudes que nada que ver, pero no nos pasamos de la raya. Yo no quiero una relación con nadie, así estoy tranquilo”, declaró.

Sin embargo, Youna insistió en saber qué buscaba con su actitud dentro de 'La Granja VIP'. Ante ello, Renato respondió: “Nada quería lograr. Entré para revalidar mi imagen, estar vigente. No tengo por qué colgarme de nadie para tener un nombre. Ya es suficiente con ser hijo de Renato Rossini”.

Tras escuchar su versión, Youna aceptó las disculpas, pero dejó claro que lo ocurrido sí tuvo un impacto en su vida personal. “Si quería lograr una incomodidad conmigo, lo logró. Si quería que termine una relación, lo logró”, expresó el barbero. Asimismo, reconoció que él también pudo haber hecho comentarios que incomodaron a Rossini Jr. en transmisiones anteriores, por lo que también le ofreció disculpas.

Por su parte, Renato propuso dejar atrás la tensión de la videollamada y conversar en persona cuando viaje a Estados Unidos durante el Mundial. “Sería mejor algo presencial, ir a tomar un café o un desayuno y hablar las cosas como tienen que ser”, dijo.

Youna confirma que puso en pausa su relación con Samahara Lobatón

Más allá del enfrentamiento con Renato Rossini Jr., Youna confirmó que decidió tomar distancia sentimental de Samahara Lobatón mientras ella continúa dentro del reality. “En este momento, yo he decidido pausar toda relación con Samahara o se me vincule con ella”, declaró en 'Q'Bochinche!'.

No obstante, el barbero aclaró que esta decisión no significa que dejará de respaldarla durante su participación en el programa. “El apoyo a ella ha estado intacto desde el día uno que ingresó a ‘La Granja’ y no tiene nada que ver que esté con Renato, Pepito... es la mamá de mi hija y la voy a apoyar”.

Durante la entrevista, Youna también fue consultado por los rumores sobre un presunto matrimonio previo en Estados Unidos. Esta versión fue difundida por su expareja Melody Cortez, quien habría señalado que el barbero tendría que divorciarse antes de poder casarse con Samahara. Frente a la pregunta, Youna evitó confirmar o negar directamente esa información, pero aseguró que Samahara conoce todos los detalles de su vida privada.

“Samahara sabe muy bien mis cosas, sabe más de mí, ella ya sabe absolutamente todo y si ella se va a casar conmigo es porque sabe toda mi vida”, respondió. Además, sostuvo que, si existiera algún compromiso vigente, Samahara no habría aceptado su propuesta de matrimonio.