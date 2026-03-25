Pamela López impacta al confesar que no pudo matricular a sus hijos en el colegio por deuda de S/60.000

Pamela López anunció que tiene deudas por pagar y por eso se quiere quedar en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Facebook

Pamela López anunció que tiene deudas por pagar y por eso se quiere quedar en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Facebook

Pamela López es uno de los personajes más polémicos y que más de que hablar en ‘La granja VIP’. Esta vez, la pareja de Paul Michael dejó atónito a más de uno al revelar que sus tres menores hijos, fruto de su matrimonio con el futbolista Christian Cueva, no están matriculados en ningún centro educativo debido a la deuda que mantiene con ese colegio.

Esta confesión se dio en medio de una conversación que tuvo con Samahara Lobatón. Cabe precisar que, a inicios de este año, la defensa legal del actual jugador de Juan Pablo II College argumentó que la influencer mantendria deudas con el colegio de los menores, pese a que su defendido cumple con lo ordenado por el juez.

Pamela López no logró matricular a sus hijos en el colegio

En ‘La granja VIP’, mientras la mayoría de ‘granjeros’ disfrutaba de la comida, Pamela López le hizo una sincera confesión a Samahara Lobatón sobre sus hijos, dejando al público totalemente sorprendido.

“Yo tengo un problema bien bravo. Debo S/60.000 en el colegio”, expresó la animadora de eventos al inicio de su conversación con la hija de Melissa Klug, reciente ingreso del reality de convivencia. Ante esto, la aún esposa de Christian Cueva aseguró que no pudo matricular a sus hijos debido a esta millonaria deuda que mantiene con el centro educativo de sus menores.

“"No los matriculé porque no he pagado esa pensión. El día que yo entro acá, entré con el corazón… y no quiero enterarme porque sino rompo en llanto". No sé en qué colegio están ni nada”, añadió la influencer.

Pamela López ya había confesado en ‘La granja VIP’ que tenía deudas por pagar

Hace unos días, Pamela López se abrió emocionalmente en una charla con Mónica Torres. En medio de la conversación, la aún esposa de Christian Cueva admitió entre sollozos que ve poco probable quedarse con el triunfo final del programa. Aun así, explicó que su prioridad es continuar en competencia el mayor tiempo que pueda para reunir dinero y enfrentar sus obligaciones pendientes: “Cosas que yo debo”, confesó la participante trujillana.

Durante ese intercambio, Pamela expresó con sinceridad su panorama dentro del espacio de convivencia. “Soy consciente de que no sé si voy a llegar a ganar el premio. Creo que no. Pero apunto a quedarme el mayor tiempo posible para poder ahorrar y pagar muchas cosas que yo debo”, le dijo a Mónica Torres, mientras la actriz trataba de reconfortarla. Aunque hizo referencia a problemas económicos, evitó profundizar tanto en la cifra exacta como en las razones de esas deudas.