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Pamela López confiesa que Christian Cueva le descubrió mensajes privados con otro hombre y se desesperó: "Rompió la puerta del baño"

Pamela López relata el momento en que Christian Cueva irrumpió en su casa tras descubrirla conversando con otro hombre. La animadora revela la tensión vivida entre ambos en el proceso de reconciliación.

Pamela López aseguró que sentía asco de besar a Christian Cueva tras infidelidades. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela López aseguró que sentía asco de besar a Christian Cueva tras infidelidades. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La vida de Pamela López y Christian Cueva ha estado marcada por altos y bajos, especialmente en su relación de pareja. En una reciente intervención, la animadora de eventos dejó al descubierto una situación de alta tensión entre ambos, revelando detalles de una situación comprometedora que ocurrió mientras estaban en proceso de reconciliación. La trujillana confiesa que el futbolista descubrió mensajes privados entre ella y otro hombre, lo que conllevó una reacción desmedida del jugador.

El episodio ocurrió poco antes de que ‘Aladino’ retomara su relación con Pamela Franco, sorprendiendo aún más a quienes seguían la relación de la pareja. En un momento de vulnerabilidad, relató cómo su vida se vio envuelta en una trama de infidelidades y confrontaciones inesperadas.

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Pamela López expone sus mensajes con otro hombre

Pamela López sorprendió a todos cuando, durante una conversación en el reality show ‘La granja VIP’, confesó que, mientras estaba casada con Christian Cueva, mantuvo una conversación privada con otro hombre, algo que no pasó desapercibido para el futbolista. Según su relato, la situación comenzó en una fiesta en la que se encontró con un hombre con quien compartió un beso. Tras ese encuentro, comenzaron a intercambiar mensajes, sin que López supiera que este intercambio de palabras generaría una crisis en su matrimonio.

López detalló que, tras regresar a su casa después de la fiesta, continuó el contacto con este hombre a través de mensajes, donde ambos acordaron encontrarse nuevamente. La animadora aclaró que sus amigas le aconsejaron no asistir al encuentro, por lo que se quedó en su casa. Sin embargo, la situación no terminó ahí, ya que los mensajes continuaron entre ambos, lo que, según Pamela, provocó que Cueva se enterara de la conversación.

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Pamela López revela que Christian Cueva le descubrió mensajes con otro

El punto de quiebre en la relación ocurrió cuando Christian Cueva, al enterarse de lo sucedido, decidió enfrentarse a Pamela López de una manera inesperada. En la madrugada, cuando ella se encontraba en su baño, el futbolista de la selección peruana irrumpió en su casa.

Según la narración de López, el futbolista rompió la puerta del baño, entrando con la intención de confrontarla por los mensajes que había encontrado en el teléfono de ella.

"Cuando siento que la puerta de mi baño se rompe, yo estaba sentada en el water hablando. Cuando volteo, era él", relató López. Ella explicó que en ese momento Cueva le quitó el teléfono y se dirigió a la lavandería para revisar los mensajes, lo que llevó a una situación aún más tensa entre ellos. Pamela señaló que, a pesar de todo, ella no mantenía una relación con Cueva en ese momento, ya que estaban en un proceso de reconciliación, pero sin que él cumpliera con la condición que ella le había impuesto para perdonarlo.

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