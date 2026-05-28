Asaltan tienda de armas en Surco y roban 29 pistolas, escopetas y carabinas

Asalto en tienda de armas en Surco | Composición LR / Difusión

Asalto en tienda de armas en Surco | Composición LR / Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un asalto se registró este jueves 28 de mayo en la tienda Impala Sport, dedicada a la venta de armas y municiones, ubicada dentro del centro comercial La Alborada, en la zona de Trigal, en Surco.

Según información preliminar, varios sujetos ingresaron al local y robaron 29 pistolas, seis escopetas y dos carabinas. En el exterior del centro comercial, cinco motocicletas esperaban para facilitar la huida.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI VA POR EL TC, CERRÓN EN LA MIRA Y APARECE 'RAFAEL' DEL PADRE OMAR | ARDE TROYA

El hecho ocurrió alrededor de la 1.15 p. m. y las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.

Fotografías muestran los espacios vacíos que dejaron los delincuentes tras el robo en la tienda de armas.

Fotografías muestran los espacios vacíos que dejaron los delincuentes tras el robo en la tienda de armas.

Noticia en desarrollo…