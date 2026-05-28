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Asaltan tienda de armas en Surco y roban 29 pistolas, escopetas y carabinas

Sujetos se llevaron armamentos de la tienda Impala Sport, ubicada en el centro comercial La Alborada. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes.

Asalto en tienda de armas en Surco
Asalto en tienda de armas en Surco | Composición LR / Difusión
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Un asalto se registró este jueves 28 de mayo en la tienda Impala Sport, dedicada a la venta de armas y municiones, ubicada dentro del centro comercial La Alborada, en la zona de Trigal, en Surco.

Según información preliminar, varios sujetos ingresaron al local y robaron 29 pistolas, seis escopetas y dos carabinas. En el exterior del centro comercial, cinco motocicletas esperaban para facilitar la huida.

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El hecho ocurrió alrededor de la 1.15 p. m. y las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.

Fotografías muestran los espacios vacíos que dejaron los delincuentes tras el robo en la tienda de armas.

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