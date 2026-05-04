Pamela López volvió a remecer la farándula nacional tras revelar nuevos detalles de lo que ocurrió en julio de 2024, cuando aún se encontraba en medio de la polémica por su relación con Christian Cueva. Durante una conversación con Gabriela Herrera en la convivencia del reality ‘La granja VIP’, la trujillana contó que recibió una llamada de Brunella Horna, quien le pidió fortaleza antes de hacerle una delicada revelación sobre su entonces pareja y Pamela Franco.

Según relató López, la esposa de Richard Acuña le informó el 3 de julio que el futbolista peruano había llegado en su camioneta al cumpleaños de Pamela Franco, celebrado el 1 de julio. Esta versión se vincula con las imágenes difundidas por ‘Amor y fuego’ en aquellos días, donde se observó el vehículo registrado a nombre de Pamela López en la fiesta de la cantante de cumbia, hecho que volvió a poner bajo la lupa el acercamiento entre Cueva y Franco.

Brunella Horna sabía del primer ampay entre Pamela Franco y Christian Cueva

Pamela López aseguró que la llamada de Brunella Horna se produjo el 2 de julio de 2024, mientras ella se encontraba en Estados Unidos. Según relató, la conductora le escribió para decirle que necesitaba hablar con ella de manera urgente, situación que la alarmó de inmediato. La influencer contó que, tras recibir ese mensaje, sintió miedo y le confesó a la amiga con la que estaba en territorio norteamericano que no quería regresar a Perú.

Ante ello, Pamela López y su acompañante decidieron cambiar la fecha de sus pasajes para volver el 5 de julio. Sin embargo, ese mismo día recibió una nueva llamada de la exconductora de ‘América hoy’. “Escúchame, van a salir unas imágenes en ‘Amor y fuego’. ¿Tú tienes una camioneta Ford negra con esta placa?”, le preguntó la esposa de Richard Acuña, según la versión de López.

Brunella Horna insultó en una llamada a Pamela Franco, revela Pamela López

Ante la pregunta, Pamela respondió que sí, y fue entonces cuando la exchica reality le habría revelado que dicho vehículo estuvo en el cumpleaños de Pamela Franco. “Esa camioneta estuvo ayer en el cumpleaños de la zo..., esa camioneta está a nombre tuyo y va a salir. Ya me han dateado. Solamente te pido, por favor, que pase lo que pase, tú eres fuerte y puedes contar conmigo. Quiero que seas fuerte”, le habría dicho Horna durante la comunicación.

De acuerdo con el testimonio de Pamela López, la noticia la afectó profundamente. La trujillana afirmó que, tras escuchar lo que Brunella Horna le contó sobre la presencia de la camioneta en la celebración de Pamela Franco, no pudo sostenerse emocionalmente y terminó desmayándose.